All'Arsenale si celebra il compleanno centenario di 'Nosferatu' con una colonna sonora dal vivo

Al Cineclub Arsenale di Pisa prosegue il viaggio nella grande Storia del Cinema. Per celebrare i 100 anni del 'Nosferatu' di Friedrich Wilhelm Murnau, vero caposaldo del cinema horror ed espressionista, martedì 22 marzo i musicisti Davide Barbafiera e Tommaso Tanzini sonorizzeranno dal vivo, in chiave elettronica, la versione restaurata del film del 1922. Il film, divenuto nel tempo un vero e proprio cult, è ambientato nel 1838, e vede protagonista l'agente immobiliare tedesco Hutter, recatosi in Transilvania per trattare con un nuovo cliente, il Conte Orlok, noncurante degli oscuri presentimenti della moglie, e ignorando che il misterioso conte è in realtà un vampiro sanguinario.

Maggiori info e biglietti su arsenalecinema.com