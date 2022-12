Nostalgies di Zhour Manani e musica con le figliole

INAUGURA AL CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS LA MOSTRA D’ARTE 'NOSTALGIES' TRA TÈ E PASTICCINI MAROCCHINI



Una settimana completamente dedicata all’arte marocchina al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera in viale Rinaldo Piaggio, che avrà termine venerdì 9 dicembre alle ore 21 con l’inaugurazione della mostra NOSTALGIES della pittrice marocchina Zhour Manani.



La pittrice, attraverso le sue opere, celebra la donna nella sua vita quotidiana e l’ambiente in cui è cresciuta facendo compiere all’osservatore un viaggio nelle tradizioni del Marocco. Per aiutare lo spettatore ad entrare in sintonia con le tradizione di questa meravigliosa terra durante l’evento saranno offerti tè e pasticcini marocchini.



Con il sostegno del Comune di Pontedera e in collaborazione con la Comunità marocchina di Pontedera, dal 5 al 10 dicembre il Centrum Sete Sóis Sete Luas accoglierà diverse iniziative che faranno da cornice a questo evento imperdibile e che permetteranno di conoscere più da vicino l’arte della pittrice Zhour Manani. Nelle mattine del 7 e 9 Zhour dicembre farà due laboratori per gli studenti delle scuole del territorio, nel pomeriggio incontrerà i bambini della comunità marocchina di Pontedera e di Fornacette e un laboratorio per gli utenti dell’Università del Tempo Libero di Pontedera. Inoltre la biblioteca promuoverà la lettura di scrittori marocchini e di libri che raccontano del Marocco e allestirà un apposito scaffale con libri in lingua araba.



L’inaugurazione della mostra d’arte sarà allietata dalla musica de LE FIGLIOLE , gruppo musicale toscano composto da sei musiciste accomunate dalla passione per la musica popolare, la curiosità di scoprire, conoscere nuove tradizioni e la voglia di cantare e raccontare le loro storie mettendo al centro la musica di tutto il mondo.