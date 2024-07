Si rinnova a Terricciola il tradizionale appuntamento con la Notte Bianca del vino del primo sabato di luglio. Dalle 19 alle 2, oltre 50 aziende vitivinicole faranno degustare i loro vini “alla barrique” o sotto la guida esperta dei sommeliers Fisar.

Una occasione non solo enogastronomica, ma anche culturale: è infatti fissata per le 19.30 la presentazione del libro 'Non avere paura del buio' (ed. Junior Bambini, Bergamo) della pedagogista toscana Mariangela Giusti. Appuntamento alle 19.30 alla Terrazza panoramica in via delle Grotte con l’autrice che dialogherà con il neosindaco di Terricciola, Matteo Arcenni e Rebecca Fedeli, insegnante. Ingresso libero.

Le info sul libro

Il testo è rivolto a insegnanti, educatori, genitori e contiene 16 filastrocche accompagnate da bellissime tavole illustrate, corredate da una serie di schede operative con proposte formative e didattiche. Il libro è finalizzato a proporre una didattica inclusiva: le schede sono progettate per facilitare il dialogo nei contesti formativi ed educativi di tutti gli ordini di scuola. Tante proposte, che potranno essere usate nelle situazioni didattiche più diverse. Curiosità interessante del libro è la presenza di un qr code per ciascuna filastrocca: inquadrandolo, se ne ascolta l’interpretazione di una attrice professionista (Giancarla Goracci).