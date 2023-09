Si svolgerà sabato 23 settembre la prima edizione della Notte bianca dello sport. Strade e piazze del centro, saranno trasformate in spazi inediti e unici dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, anche con dimostrazioni e performance.

Saranno presenti circa 80 enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative tra i Lungarni Gambacorti e Galilei e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e piazza Gambacorti. Attesi anche tanti ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico. Sotto le Logge di Banchi si svolgeranno specifici talk di approfondimento.

Il Comune di Pisa, per la prima volta, aderisce alla Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, in programma ogni anno per promuovere lo sport e gli stili di vita sani e attivi. Tra gli eventi la #BeActiveNight in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione Europea. La Notte bianca dello sport di Pisa è in collaborazione con l’Università di Pisa, il Coni, e coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da Sport e Salute spa. Sponsor tecnici della manifestazione sono Acque spa e Decathlon.

"Ringrazio tutte le associazioni sportive che hanno aderito alla Notte Bianca dello Sport - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - per aver accettato questa grande sfida e per essere a fianco del Comune in questa iniziativa di promozione dello sport a Pisa. Lo sport rappresenta un fattore importante nella società, come momento aggregativo e formativo che non deve mai mancare nella vita di tutti i cittadini, con particolare riguardo alle giovani generazioni".

"Sabato prossimo sarà una grande festa dello sport e i partecipanti potranno venire in contatto con tantissime discipline che si praticano nella nostra città grazie a esibizioni e dimostrazioni in diverse zone del centro storico - ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa - siamo particolarmente orgogliosi di avere organizzato questo evento così importante che ha raccolto l’adesione e la partecipazione di tante associazioni sportive cittadine per dare una ripartenza allo sport e cercare di promuovere ancora di più tutte le attività sportive e le associazioni".

"Questa bellissima iniziativa, che fa parte della ‘Settimana Europea dello Sport' - ha dichiarato il professor Marco Macchia, delegato per i rapporti con il territorio dell’Università di Pisa - è una giornata di festa voluta dal Comune di Pisa e dall’assessore Frida Scarpa, che ringrazio molto, per rappresentare l’alto valore dello sport e la sua importanza nella vita di ognuno. L’Ateneo pisano, insieme al Cus, vi partecipa in modo convinto, mettendo in mostra i servizi dedicati alle nuove matricole, oltre che alle studentesse e agli studenti; le atlete, gli atleti e le squadre del Cus che si cimenteranno nei vari campionati universitari, la vettura elettrica realizzata dagli studenti dell’E-Team e il simulatore di guida di circuito della Formula Sae".

Il programma

La prima edizione della Notte bianca dello sport prevede alle ore 19 l’apertura degli stand e l’inizio delle esibizioni e dimostrazioni; alle 19.30 la inaugurazione ufficiale sul Ponte di Mezzo; alle 21.15 il talk 'Pisa città di sport' e alle 22.00 il talk 'Salute e inclusione nello sport', mentre in Arno sono in programma esibizioni di canottaggio e canoa e una regata sprint sulla distanza di 500 metri, con arrivo in Lungarno Gambacorti.

Alla Settimana europea dello sport ha aderito anche il Sistema Museale di Ateneo che per l’occasione assicurerà per sabato 23 settembre l’apertura gratuita del Museo della Grafica (Lungarno Galilei, 9, dalle 20.00 alle 23.00), il Museo di Anatomia umana (via Roma, 55, dalle ore 09.30 alle 13.00), la Gipsoteca di Arte antica e antiquarium (piazza San Paolo all’Orto, 20, dalle 10.30 alle 11.30). Inoltre, il 26 settembre il museo di anatomia patologica sarà aperto dalle ore 16.30 e dal 25 al 27 settembre il museo di Anatomia umana sarà aperto dalle 09.15 alle 14.15.