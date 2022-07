Tutto pronto per la decima edizione della 'Notte Blu'

Si preannuncia una serata di puro divertimento a Tirrenia per la 10° edizione della 'Notte Blu', la manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa che riparte dopo lo stop forzato della pandemia. Un appuntamento che torna con un format inedito, pronto a regalare spettacolo ed emozioni con le tante iniziative in programma in Piazza Belvedere e nell'area di Ciclilandia. "Siamo davvero felici di tornare a vivere la 'Notte Blu' di Tirrenia in un anniversario speciale come quello della 10° edizione" afferma il presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia Virgilio Ruglioni. "Ci aspettiamo una grande affluenza per l'evento che ci proietta definitivamente nel cuore dell'estate e sicuramente non mancheranno le occasioni di shopping e divertimento".

"Ringraziamo i commercianti per l'impegno profuso nella 'Notte Blu', senza di loro questo evento non esisterebbe. Il nostro obiettivo è sempre quello di far rendere sempre più attrattivo il litorale pisano, anche attraverso iniziative in grado di valorizzare le sue bellissime località" dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "La 'Notte Blu', condotta da Gianluca Bonetta e Silvia Spagnoli, prende il via alle 20 in piazza Belvedere con le dimostrazioni di fitness a cura di istruttori qualificati delle palestre New Continental Fitness, Solidago Fitness e Asd Polisportiva Tirrenia, che proseguiranno fino alle 21. A seguire le esibizioni dei cantanti e performer Lara Moretto, Aurora Barghini e la giovanissima Anna Stelli, protagonista dell'ultima edizione del programma tv All Together Now condotto da Michelle Hunziker" ha ricordato Valeria Iaquinto di Alla Vigna Group.

In via Belvedere momenti di shopping e relax sono assicurati con lo speciale mercatino dell'artigianato, mentre nell'area di Ciclilandia si partirà alle 20.45 con la presentazione del libro di Luigi Garlando sulla vita di Giovanni Falcone, e a seguire la musica live a cura del gruppo Swing Ensemble Project. Per tutta Tirrenia sono previste le scorribande musicali della street band Filarmonica Municipale Giacomo Puccini di Cascina, mentre il saluto delle autorità alle 21.45 in Piazza Belvedere, con il gran finale affidato al Dj Set di Radio Mitology, pronto a far ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni 70-80. La 'Notte Blu' di Tirrenia è realizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa e in collaborazione con Alla Vigna Group, realizzato grazie al contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari), degli sponsor Scotti Concessionaria Audi, Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni e Tirrenica Mobilità, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia - Non solo mare 2022.