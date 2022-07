Eventi estivi: torna la Notte Blu di Tirrenia con la sua decima edizione

L'estate di Tirrenia si anima sabato 23 luglio con il grande ritorno della Notte Blu, appuntamento giunto alla 10ª edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa e in collaborazione con Alla Vigna Group, realizzato grazie al contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari), degli sponsor Scotti Concessionaria Audi, Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni e Tirrenica Mobilità, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia - Non solo mare 2022.

Un mix di musica live, esibizioni di fitness e spettacoli per un format inedito che a partire dalle 20 fino a tarda notte animerà il cuore pulsante di Tirrenia nelle zone di piazza Belvedere, via Belvedere e la riqualificata area di Ciclilandia.

"E' con enorme soddisfazione che ripartiamo con la Notte Blu di Tirrenia, che sentiamo come un figlio nostro, festeggiando tutti insieme la decima candelina - dichiara Virgilio Ruglioni, presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia - sabato aspettiamo tantissima gente, con tante occasioni di shopping e divertimento. Tutto ebbe inizio dodici anni fa, quando con un piccolo gruppo di amici decidemmo di lanciare questo progetto che sentiamo nostro e che ha trovato in Confcommercio l'occasione per essere realizzato".

"La Notte Blu è un marchio garantito da Confcommercio, nato per gioco, negli anni ha raggiunto livelli importanti. C'è una organizzazione di tante persone, da parte di tutti noi si conferma la ferrea e decisa volontà di sviluppare sempre di più il nostro litorale", ha aggiunto il presidente del Sib Fabrizio Fontani. "Tanta voglia di ripartenza dopo due anni di Covid, complimenti a Confcommercio per tutte le iniziative che mette in atto, siamo felici di festeggiare i dieci anni di questo bellissimo evento del litorale pisano", il commento della consigliera comunale Virginia Mancini.

"Ringrazio in primis i commercianti per l'impegno profuso nella Notte Blu, senza di loro questo evento non esisterebbe. Il nostro obiettivo è sempre quello di far diventare il litorale pisano maggiormente turistico, per attrarre e dare soddisfazione alla nostra clientela. Ringrazio l'amministrazione comunale per la disponibilità, la Camera di Commercio che ci dà una grossa mano, e gli sponsor fondamentali per la realizzazione di questo evento", le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Un programma che prenderà il via alle 20 in piazza Belvedere con le dimostrazioni di fitness a cura di istruttori qualificati delle palestre New Continental Fitness, Solidago Fitness e Asd Polisportiva Tirrenia, che proseguiranno fino alle 21. A seguire le esibizioni dei cantanti e performer Lara Moretto, Aurora Barghini e la giovanissima Anna Stelli, protagonista dell'ultima edizione del programma tv All Together Now condotto da Michelle Hunziker", ha ricordato Valeria Iaquinto di Alla Vigna Group.

In via Belvedere momenti di shopping e relax sono assicurati con lo speciale mercatino dell'artigianato, mentre nell'area di Ciclilandia si partirà alle 20.45 con la presentazione del libro di Luigi Garlando sulla vita di Giovanni Falcone, e a seguire la musica live a cura del gruppo 'Swing Ensemble Project'. Per tutta Tirrenia sono previste le scorribande musicali della street band Filarmonica Municipale Giacomo Puccini di Cascina, mentre il saluto delle autorità alle 21.45 in Piazza Belvedere, con il gran finale affidato al Dj Set di Radio Mitology, pronto a far ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni 70-80.