Per l'estate di Tirrenia torna l'appuntamento, venerdì 19 luglio, della Notte Blu, evento giunto alla 12ª edizione organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. Viene realizzato in collaborazione con ItsTime e CollEventi, grazie al contributo di Sib - Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L'Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena.

Per la prima volta ospiterà il Festival dello Sport organizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana del Coni, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa.

Tra musica live ed occasioni di shopping, la Notte Blu animerà il cuore di Tirrenia, con un'imperdibile anteprima dalle 18: il Mercato straordinario a cura di Fiva Confommercio Pisa in piazza Belvedere e via dei Fiori.

A partire dalle 19.30 musica, dj set e live show per le strade di Tirrenia e nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e l'area di Ciclilandia. Il palco centrale (dalle 21) vedrà l'esibizione di Sergio Friscia, special guest della Notte Blu, attore, showman e conduttore, volto noto di Striscia La Notizia e di numerosissimi programmi tv, pronto a far divertire e ballare il pubblico con i più grandi successi musicali degli anni '80 e '90, insieme al live music show di Claudia Vi. Sul palco in viale del Tirreno in prossimità del Tirrenia Doc Caffè la musica disco pop dei Pepper's Beat, mentre il palco all'altezza di Bollicine Cafè ospiterà il Paul Moss Trio. Sarà invece dedicato al dj set di Fabirag con musica house e commerciali il palco 'Itstime' allestito nell'area di Ciclilandia

Non mancherà il divertimento per i più piccoli grazie al teatrino per bambini, giochi in legno, trampolieri e spettacolo del fuoco.

A rendere ancor più indimenticabili la Notte Blu il nuovissimo Festival dello Sport: un'intera area in viale del Tirreno ospiterà società sportive, palestre e associazioni offrendo a chiunque (dalle 19 fino a mezzanotte) la possibilità di cimentarsi nelle varie discipline, partecipare a incontri e workshop dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle attività sportive (sotto l'elenco delle dimostrazioni).

I commenti e le associazioni presenti

"E' un piacere presentare una manifestazione partita quasi per scherzo e oggi giunta alla 12ª edizione - il saluto del presidente di Confommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni - un'iniziativa che riusciamo ogni anno ad ampliare ulteriormente, quest'anno con ben quattro palchi e una guest star del calibro di Sergio Friscia, ci aspettiamo moltissime persone sabato a Tirrenia".

"La Notte Blu ha un significato particolare - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - proprio perché è la festa che ha dato il là alle tante iniziative che oggi organizziamo, grazie ai commercianti che in tutti questi anni ci hanno creduto. Anche quest'anno ci sono tutte le premesse per vivere una bellissima serata".

"Una bellissima iniziativa che abbiamo supportato - le parole dell'assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - dobbiamo rilanciare lo sport sul nostro litorale anche creando opportunità di aggregazione per i nostri concittadini e i tanti turisti che stiamo vedendo a Tirrenia e Marina di Pisa. Siamo davvero entusiasti di poter contare su un Festival dello Sport anche in estate, aspettando la prossima Notte Bianca dello Sport in programma il 21 settembre".

Parla di "una manifestazione cresciuta negli anni, a cui partecipiamo con il massimo entusiasmo e collaborazione" il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, mentre il presidente ConfLitorale Luca Ravagni evidenzia "il valore aggiunto che si crea attraverso la sinergia con il Festival dello Sport, autentico volano di sviluppo turistico ed economico per il nostro territorio". "Tirrenia ospita il Centro di prepazione olimpica del Coni ed è un piacere organizzare proprio qui la prima edizione del Festival dello Sport, che auspichiamo possa crescere ulteriormente in futuro", il commento del delegato regionale Coni della Provincia di Pisa Giacomo Gozzini.

Saranno presenti imprese sportive del territorio pisano e livornese: Phisio Sport Lab, Marina Fitness, TGT - To Get There, Marinese Football Club, Solidago Fitness, A.S.D Polisportiva Tirrenia, Cosmopolitan Golf Country Club, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco, U.S Pisa Scherma, che proporranno le seguenti attività:

Phisio Sport Lab: Dimostrazione di Spinning e Arti Marziali

Marina Fitness: Dimostrazione di Zumba

TGT - To Get There: Stand di promozione e Studio personal To Get There

Marinese Football Club: Stand di promozione della Marinese Football Club

Solidago Fitness: Dimostrazione di tessuti aerei

Polisportiva Tirrenia: Dimostrazione di ginnastica ritmica

Cosmopolitan Golf Country Club: Dimostrazione di golf

Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco: Dimostrazione di canottaggio con Remoergometro

U.S Pisa Scherma: Dimostrazione di scherma