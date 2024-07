Notte Cubana a Capannoli

Atmosfera caraibica, esibizioni di ballo e tante occasioni di shopping. Sarà la Notte Cubana il tema della XVII edizione di 'Una Serata Fortunata', l'iniziativa che sabato 6 luglio a Capannoli vedrà protagonisti attività, negozi, bar e ristoranti lungo la via Volterrana, per l'occasione eccezionalmente chiusa al traffico.

La manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro insieme a Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Capannoli e il contributo degli sponsor Cassa di Risparmio di Volterra e Pantani&Conti, àndrà in scena con un nuovo format, in un'occasione unica per vivere una serata di shopping e relax passeggiando sotto le stelle.

Negozi e locali, aperti dalle 20 fino a tarda notte, faranno rivivere l'atmosfera dell'Avana, con allestimenti a tema, punti selfie, oltre 20 punti ristoro con cocktail tipici cubani dove vivere autentici momenti di benessere e convivialità, oltre alla possibilità di degustare rum, agua cubana e cioccolato, in un'atmosfera caratterizzata dai 6 punti di dj set latino, danze latine e caraibiche ed esibizioni di ballo itineranti, a cura di Sensazione di Movimento Danza&Fitness, Palestra MyLife e Accademia Doos Tres.

La XVII edizione di 'Una Serata Fortunata' avrà come super ospite Simone Di Pasquale, ballerino e volto noto della tv, vincitore della prima edizione del talent show Ballando con le Stelle, oltre che protagonista di numerosi programmi come Ballando con te e Ballando on the Road. Madrina della serata la pallavolista capannolese Federica Squarcini, campionessa d'Italia e d'Europa con la Imoco Volley, vincitrice di due Supercoppe Italiane, un Mondiale per club, due Coppe Italia, due Scudetti e una Champions League nelle ultime due stagioni.

Imperdibile l'esibizione itinerante dei protagonisti della serata: i ragazzi e le ragazze campioni del mondo 2022 di IDO Latin Style Show formation Junior 'Super Star World Team' della Scuola Sensazione di Movimento Danza&Fitness.

'Una Serata Fortunata' si articolerà lungo via Volterrana: alle 19.45 il taglio del nastro e alle 20 l'apertura dei punti ristoro, dove sarà possibile gustare aperitivi, menù speciali, pizza, dolci e molte altre prelibatezze. Dalle 21.45 l'inizio degli spettacoli in piazza Garibaldi con dj set ed esibizione caraibica itinerante a cura di Accademia Doos Tres. Alle 22 l'esibizione caraibica di fronte all'Osteria del Sole della Scuola Sensazione di Movimento, che alle 22.15 darà il via alla coinvolgente esibizione itinerante. Alle 22.30 l'esibizione della My Life animerà piazza del Popolo, con il gran finale a mezzanotte per il suggestivo spettacolo pirotecnico che concluderà una serata davvero ricca di appuntamenti per tutti i gusti e adatta a un pubblico di tutte le età.