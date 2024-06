Notte del rame e festa dei ramai a Montecatini Val di Cecina

Un fine settimana nella Miniera di Montecatini Val di Cecina





La notte del rame e festa dei ramai

Nella Miniera di Montecatini Val di Cecina

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

in Loc. la Miniera del Comune di Montecatini Val di Cecina

La notte del Rame

Venerdì 7 giugno 2024

In occasione della Festa dei Ramai, il Gruppo 'Ippolito Rosellini' e la via del rame propongono una serata di grande suggestione articolata in tre momenti:

Montecatini a tavola! - Il Ristorante La Terrazza sul Borgo, cucinerà i piatti locali, accompagnati dal racconto della storia gastronomica di questo antico centro, posto a cavallo delle valli dell’Era e del Cecina, e del suo distretto che conta sette castelli.

Quattro passi tra le storie del rame – Passeggiata con le lanterne fino alla miniera del rame, la più grande nell’Europa dell’Ottocento; durante il percorso verranno raccontate le storie del rame.

Visita alla miniera – Sarà possibile visitare lo straordinario complesso minerario.

Tradizioni enogastronomiche e storie del rame saranno raccontate da Giovanni Ranieri Fascetti

Quota di partecipazione: euro 20,00 Prenotazione (obbligatoria) tel. 340 081 9698

Festa dei ramai

Sabato 8 giugno 2024

10.00 Apertura della festa e saluti istituzionali. Apertura mostra manufatti in rame.

Apertura mercatino artigianale.

10.30 Visita guidata del Parco Minerario (costo ridotto € 7/partecipante)

12.30 Apertura stand gastronomico. Pranzo del minatore (a cura dei ristoranti “La terrazza sul borgo” e “Il buglione”).

15.00 Visita guidata del Parco Minerario e della Discenderia (solo adulti e maggiori di 12 anni, costo ridotto € 10/partecipante). Laboratorio/atelier per piccoli minatori (bambini di 5-10 anni). Laboratorio/atelier di scrittura.

18.00 Canti popolari Corale di Volterra

19.00 Apericena a cura de “La terrazza sul borgo” (€ 15/partecipante)

21.00 Miniera sotto le stelle. A cura del gruppo Astrofili di Volterra.



Domenica 9 giugno 2024

10.00 Apertura esposizione manufatti in rame. Apertura mercatino artigianale. Attività artigianale con rievocazione di antichi mestieri.

10.30 Visita guidata del Parco Minerario (costo ridotto € 7/partecipante). Atelier di espressione corporea nei giardini della miniera.

12.30 Apertura stand gastronomico. Pranzo del minatore (a cura dei ristoranti “La terrazza sul borgo” e “Il buglione”).

15.00 Visita guidata del Parco Minerario e della Discenderia (solo adulti e maggiori di 12 anni, costo ridotto € 10/partecipante). Laboratorio/atelier per piccoli minatori (bambini di 5-10 anni).

16.00 Giochi rievocativi festa dei ramai (corsa nei sacchi, gara del cesto, pentolaccia).

17.00 Ballo della quadriglia a cura di “Quadriglia della Val di Cecina” Gruppo di balli popolari.

18.30 Rievocazione consegna della dote. Premiazione partecipanti al gioco. Chiusura della festa.





Francesco Auriemma Sindaco di Montecatini Val di Cecina

Comune di Montecatini Val di Cecina

Itinera Livorno Cultura e Turismo

ProLoco Montecatini V.C.

Croce Rossa Italiana - Comitato di Montecatini Val di Cecina

Locatelli Saline Di Volterra

Piccolo Teatro Montecatinese

Gruppo Culturale Ippolito Rosellini



