Una notte di luna, sogni e balene al Museo di Storia Naturale di Calci

Vivi l’emozione di trascorrere una notte al Museo tra letture, musica dal vivo e storie illustrate per poi addormentarti in mezzo alle balene. Al risveglio, dopo la colazione, potrai fermarti per visitare con calma tutto il Museo.



Quando? Sabato 20 luglio 2024.



Programma

21.00 – Accoglienza, benvenuto e inizio passeggiata in museo tra letture, musica dal vivo e storie illustrate

23.30 – Storia della buona notte e sistemazione nella Galleria dei cetacei

07.30 – Sveglia

08.00 – Colazione

09.00 – Saluti e arrivederci. Possibilità di fermarsi per visitare liberamente il museo.



Informazioni e prenotazioni

Età: a partire dai 18 anni.

Costo: 30 euro a persona.

L’evento è riservato ad un numero limitato di persone e si terrà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 17 luglio 2024.



Per prenotare compilare il form al link: https://forms.gle/riCaovV7GtXfocXv5



Per informazioni scrivere a info@msn.unipi.it o visitare www.msn.unipi.it/it/eventi/notte-di-luna-di-sogni-e-di-balene/