Marenia, alle 'Notti blu' c’è la cartomagia di Francesco Fontanelli

Uno spettacolo per tutti, grandi e piccini. La rassegna 'Notti Blu' al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano organizzata e promossa dall’associazione Lungofiume, arriva alla sua terza tappa. Dopo il talk con Sandra Milo e l’omaggio a Milva, questa volta è il turno della grande magia. Giovedì 14 luglio (ore 22, con apericena alle 20.30) il sipario si alzerà sulla 'Notte di incanti', spettacolo di illusionismo prodotto e realizzato dalla Corte dei Miracoli, che per l’occasione porta in scena con la regia di Luciano Donzella uno straordinario cast di artisti di fama internazionale. Ci sarà infatti l’illusionista Francesco Fontanelli e con lui sul palco anche il mentalista Marco Brondi, Andrea Mancusi e mago Lodovico. Fontanelli, originario di San Vincenzo e studente di Farmacia all'Università di Pisa, è stato eletto miglior cartomago d’Europa nel 2021, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a alla edizione 2022 di 'Italia’s got talent' e a breve parteciperà ai campionati del mondo di magia, dal 25 al 30 luglio in Québec, Canada.

"Il programma di Marenia si arricchisce di un’altra serata importante - commenta l’assessore al turismo e al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - questa volta all’insegna della magia. Gli spettatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, unica, fuori dal tempo e dallo spazio. E sarà un’occasione davvero unica per poter apprezzare dal vivo l’abilità ma anche la simpatia di Francesco Fontanelli, talento ormai riconosciuto, anche a livello internazionale". La Corte dei Miracoli è nata a Livorno nel 1994 grazie a 5 prestigiatori che hanno messo insieme le loro competenze e conoscenze avviando un percorso per la diffusione dell’arte magica. Negli anni si è fatta conoscere a livello nazionale e internazionale, aggiudicandosi alcuni dei più importanti riconoscimenti del mondo magico. In gruppo, la Corte ha realizzato una serie di spettacoli di successo, messi in scena in tutta Italia. La serata di giovedì 14 luglio è a ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Informazioni e prenotazioni: Golf Club Tirrenia 050 37518, Lungofiume 339 8269696.

'Notti Blu' al Golf Club è stata pensata e organizzata dall’associazione Lungofiume (con il sostegno di Leo e i piccoli desideri), dal Golf Club Tirrenia con il patrocinio del Comune di Pisa. La rassegna rientra nel programma di Marenia NonSoloMare, la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione del Parco di San Rossore, dell’associazione culturale Eliopoli, Habanera teatro e delle librerie indipendenti della città e del litorale. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (www.mareniaestate.it).