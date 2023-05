Notte europea dei musei 2023

Sabato 13 maggio 2023 torna il consueto appuntamento con La Notte Europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale europea, che coinvolge i musei di tutta Europa. Per l’occasione molti sono i musei che apriranno le loro porte al pubblico. Tra questi, anche quelli del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa con aperture straordinarie e visite guidate gratuite.



ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56, Pisa

Sabato 13 maggio 2023, dalle ore 20:30 alle ore 22:00

"Nell’Orto di notte" - Visita guidata

Ingresso: via Roma, 56

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione online obbligatoria al link https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/prenotazione-visite-speciali/



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Via San Frediano 12, Pisa [Primo piano]

Sabato 13 maggio 2023

"Una notte alle Collezioni Egittologiche" - Visite guidate su tre turni

ore 21:00

ore 21:45

ore 22:15

Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili, non accessibile ai disabili.

Prenotazione online obbligatoria al link https://www.egitto.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/

Le visite guidate avranno una durata di 30 minuti.

Per informazioni: 050 598647; info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it



MUSEO DELLA GRAFICA

Lungarno Galilei 9, Pisa

Sabato 13 maggio 2023, ore 20:00 – 23:00

"Ingresso gratuito" in occasione della Notte dei Musei



LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Via dei Macelli, 2/b / via Nicola Pisano, 25 (Largo Padre Renzo Spadoni)

Sabato 13 maggio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 22:00



Per info e prenotazioni - https://www.msf.sma.unipi.it/2023/05/galactic-park/