Notte Europea dei Musei: l'Università di Pisa apre le porte delle sue collezioni al calar della sera

Torna sabato 18 maggio il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei. La manifestazione nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di UNESCO e di ICOM per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge i musei di tutta Europa.

Anche quest’anno il Sistema Museale di Ateneo aderisce all’iniziativa aprendo le porte dei suoi musei durante le ore serali per coinvolgere il pubblico in maniera alternativa attraverso iniziative volte a far conoscere a grandi e piccini le collezioni storiche, artistiche, scientifiche e naturalistiche dell’Ateneo pisano nella soffusa atmosfera notturna dei suoi ambienti, in modo da ammirare i manufatti artistici e gli esemplari botanici sotto una luce diversa dal solito.

Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani'

Via San Frediano, 12 (primo piano) – Pisa

www.egitto.sma.unipi.it



18 maggio 2024

Notte al Museo: visita alle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani'

Le Collezioni Egittologiche organizzano visite guidate notturne in tre turni per scoprire una delle più ricche collezioni di antichità egizie della Toscana. Si potranno così ammirare i manufatti artistici dell’Antico Egitto e comprenderne le loro peculiarità e la loro storia sotto la luce calda e soffusa delle ore serali che renderà magica l’esperienza al museo del visitatore.

Tre turni di visita, ore 21:00 – 21:45 – 22:15

Prenotazione obbligatoria entro il 17 maggio, ore 12:00 a: info.collezioni-egittologiche@ sma.unipi.it

Non accessibile ai disabili

Orto e Museo Botanico

via L. Ghini, 13 / via Roma, 56 – Pisa

www.ortomuseobot.sma.unipi.it/

18 maggio 2024, ore 21:00

Nell’Orto di Notte

L’Orto e Museo Botanico organizza una visita speciale gratuita alle collezioni esposte al Museo Botanico durante la quale si parlerà di didattica della botanica e della sua evoluzione nei secoli. La visita proseguirà poi nelle serre, vere e proprie fonti inesauribili di spunti didattici, dove le specie conservate potranno essere ammirate nella insolita atmosfera notturna.

Visita guidata

Prenotazione obbligatoria entro il 17 maggio, ore 13:00 a: educazione.ortomuseobot@sma. unipi.it

Accessibile ai disabili

Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium

Piazza San Paolo all’Orto, 20 – Pisa

www.gipsoteca.sma.unipi.it

18 maggio 2024, ore 19:00 – 23:00

Ingresso serale gratuito

La Gipsoteca di Arte Antica, in pieno centro storico, offre ai visitatori la possibilità di visitare le opere della Collezione di calchi in gesso alla luce soffusa delle ore serali nel suggestivo spazio museale della chiesa di San Paolo all’Orto.

Non necessaria la prenotazione

Accessibile ai disabili (piano terra)

Ludoteca Scientifica – Museo degli Strumenti di Fisica

Via dei Macelli, 2/B – via Nicola Pisano, 25 – Pisa

www.msf.sma.unipi.it

18 maggio 2024, dalle ore 22:00

Osservazioni del cielo con il telescopio

Per gli appassionati di astronomia la Ludoteca Scientifica organizza una serie di osservazioni del cielo con il telescopio per ammirare le stelle, lontane anni luce da noi, e renderle così più vicine.

Evento gratuito, non necessaria la prenotazione

Museo della Grafica

Palazzo Lanfranchi, Lungarno G. Galilei, 9 – Pisa

www.museodellagrafica.sma. unipi.it

18 maggio 2024, ore 19:00 – 22:00

Ingresso serale gratuito

Il Museo della Grafica offre la possibilità di visitare le mostre in corso, allestite nei suggestivi e storici ambienti di Palazzo Lanfranchi, nella soffusa atmosfera notturna. Dalle finestre dei piani espositivi, si potrà inoltre godere dell’affascinante veduta dei lungarni pisani nell’insolita cornice serale.

Mostre in corso: Opere dalle Collezioni e 'Rosa Fragrans'. Disegni e acquerelli botanici di Aurora Tazza

Accessibile ai disabili