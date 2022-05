Notte Europea dei Musei 2022: il programma a Pisa

Orario non disponibile

Sabato il 14 maggio torna la Notte europea dei Musei, iniziativa internazionale che prevede aperture serali straordinarie dei musei europei nella notte del sabato più vicino al 18 maggio, la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of Museums).

Il Sistema Museale di Ateneo aderisce con eventi, visite guidate e aperture serali straordinarie ad ingresso gratuito alle Collezioni Egittologiche, al Museo della Grafica e alla Gipsoteca di Arte Antica.

Collezioni egittologiche

Via San Frediano 12, Pisa (Primo Piano)

Una notte alle Collezioni Egittologiche

Visite guidate su prenotazione durante l’apertura notturna per scoprire una delle più ricche collezioni di antichità egiziane della Toscana.

Visite guidate in tre turni alle ore: 21, 21.45, 22.15.



Evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili, non accessibile ai disabili. Prenotazione online obbligatoria. Le visite guidate avranno una durata di 30 minuti.

Museo della Grafica

Lungarno Galilei 9, Pisa

Incontro con l'artista Stefano Tonelli

In occasione della mostra 'Manca sempre qualcosa – Pisa omaggia Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita', il Museo della Grafica organizza l’incontro con Stefano Tonelli. L’artista dialogherà con Paolo Pesciatini, Fabio Canessa, Fabio Lazzari, Nicola Micieli, Massimo Trocchi e Alessandro Tosi.

Ingresso gratuito, dalle 19 alle 22 apertura straordinaria, ingresso gratuito.

Gipsoteca di Arte Antica

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa

La notte dei musei in Gipsoteca

Apertura serale straordinaria per Notte Europea dei Musei con visite guidate gratuite alle collezioni e alla Mostra Terra. Ore 19-23.30.