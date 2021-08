Notte di Ferragosto al Fortino

Una notte di Ferragosto per sognare. È questa la proposta del circolo 'Il Fortino', a Marina di Pisa, per sabato 14 agosto. Alle 21.30, dopo la consueta cena di pesce, il prof. Massimo Baldacci porterà gli spettatori in altri mondi con 'Viaggi nell'Ade con o senza ritorno', narrando di temi cari alla letteratura di tutti i tempi e e radicati nella antica mitologia. A seguire, subito dopo le 22, concerto di chitarra di Francesco D'Angelo. Un percorso per chitarra fra acustico ed elettrico per dipingere i rapporti umani e l'incontro con la natura. Musiche originiali di D'Angelo, ma anche improvvisazione fra musica jazz, classica, tra Nord Europa e Sud America. L'ingresso è gratuito ma sono necessari comunque la prenotazione (al 050 36195) e il green pass.

Francesco D'Angelo è nato a Pisa nel 1991. Dopo il diploma al Liceo Musicale 'A. Passaglia' di Lucca, si laurea col massimo dei voti presso il Conservatorio 'P. Mascagni' di Livorno in chitarra classica (I e II livello), cui si aggiunge un anno di perfezionamento all'Oulun Ammattikorkeakoulu (Università di Scienze Applicate di Oulu, Finlandia). Ha suonato come solista, in gruppi da camera, in orchestra e in formazioni moderne esibendosi soprattutto in Toscana e in Finlandia, nell'ambito perlopiù jazzistico.

