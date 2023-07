Notte Nera a Peccioli

La magia della Notte Nera è pronta ad abbracciare il centro storico di Peccioli. Sabato 8 luglio a partire dalle 19 il suggestivo borgo dell'Alta Valdera ospiterà per la prima volta la festa dedicata al tartufo nero, prodotto gastronomico d'eccellenza del territorio. Una location inedita in uno scenario da sogno per l'edizione numero 10 della manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Peccioli, la collaborazione di Savini Tartufi e CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa.

Dalle 19 nelle principali piazze e strade del centro storico di Peccioli si alterneranno esibizioni di spettacoli itineranti, artisti di strada e gruppi musicali. Il re della serata sarà senz’altro il tartufo, a disposizione nelle sue svariate declinazioni nei ristoranti, locali e botteghe del borgo, per l’occasione aperti fino a tardi e pronti a soddisfare tutti i palati con ricette e proposte gastronomiche esclusive. Sarà inoltre possibile degustare e acquistare prodotti a base di tartufo negli stand gastronomici.

Un percorso allietato da esibizioni musicali per tutti i gusti, che avrà il suo palcoscenico principale nel magico scenario della Terrazza Sospesa, pronta a regalare emozioni indimenticabili con una vista mozzafiato sulle colline della Valdera. Dal ritmo del blues all'emozionante concerto di pianoforte con musica classica rivista in chiave moderna, sulle note di Mozart, Beethoven e Schubert, proseguendo con il duo tutto al femminile delle Soprano e la loro travolgente musica lirica, fino ad una coinvolgente esibizione di tango. Di fronte ai loggiati di via Roma i grandi successi delle band internazionali che hanno fatto la storia del rock.

Spettacolo puro in Piazza Domenico da Peccioli, con le performance e spettacoli di giocoleria, mangiafuoco e acrobazie, con artisti di strada che percorrreranno le vie del centro con trampoli e vestiti scenici luminosi. In Piazza del Carmine il mercatino dell'artigianato e l'area dedicata ai giochi in legno: un tuffo nel passato dove riscoprire i giochi di un tempo, con tante occasioni di divertimento per grandi e piccoli, mentre Corso Matteotti sarà teatro di prestigiatori e spettacoli di magia.