Notte Nera a San Miniato

Dopo tre anni di attesa sabato 11 giugno la magia della Notte Nera torna ad animare San Miniato, con la nona edizione della festa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa. Un appuntamento che celebra il tartufo nero di San Miniato tra spettacoli, buon cibo, musica, e tantissimo divertimento.

La Notte Nera è realizzata grazie al contributo degli sponsor: I Food, La Patrie, Senesi Serramenti e Arredamenti, Termak, Pallets Bertini Group.

Dalle 19.30 ai piedi della Rocca, nelle strade del centro storico di San Miniato si alterneranno esibizioni di street band, artisti di strada e gruppi musicali jazz e rock, con due eventi imperdibili in Piazza del Popolo, lo scenografico Spettacolo di danza aerea e a seguire musica e danze con il concerto dei Tamales de Chipil: chitarre, percussioni e strumenti a fiato per un mix coinvolgente e irresistibile.

Il re della serata sarà senz’altro il tartufo nero, a disposizione nelle sue svariate declinazioni nei ristoranti, locali e botteghe del borgo, per l’occasione aperti fino a tardi e pronti a soddisfare tutti i palati con ricette e proposte gastronomiche esclusive.

Per tutti coloro che vorranno cenare a San Miniato salire per tempo sarà conveniente, grazie alla navetta gratuita con partenza da San Miniato Basso (via Fontevivo). Per coloro che arriveranno dopo le 20, il costo delle navetta sarà di 3 euro (gratis per i bambini e ragazzi fino ai 12 anni).