Notte Rossa di Volterra 2022: il programma

Ecco l'intero calendario di tutti gli appuntamenti legati alla Notte Rossa di Volterra 2022.

Martedì 6 settembre

Musicas7 in concerto

Piazza dei Priori, Volterra

Per 'Aspettando la Notte Rossa' Musicas7 in concerto, con Lorenzo Gasperini, Lorenzo Macchioni, Dario Giustarini, Leonardo Pannocchia, Mirko Barberini, Fernando Campana Pop and Rock Music. Evento gratuito. Orario: 21.30.

Giovedì 8 settembre

Prognosi Riservata in concerto

Piazza dei Priori, Volterra

Per 'Aspettando la Notte Rossa' Prognosi Riservata in concerto, con Francesco Bartaloni, Ronnie Sbaragli, Claudio Anichini, Damiano Guarguaglini, Stefano Mugnaini, Paolo Marchetti Rock & Blues. Evento gratuito. Orario: 21.30.

8-18 settembre

Mostra gruppo Astrofili

Sala espositiva di via Turazza, via Giusto Turazza 17, Volterra

25 anni verso l’infinito, con il Gruppo Astrofili GIAN. Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

8-18 settembre

Artigianato Artistico

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori, Volterra

Artigianato Artistico a Volterra, con il Gruppo fotografico GIAN. Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

8-22 settembre

Mostra di scultura di Mino Gabellieri

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, Volterra

Mostra di scultura di Mino Gabellieri.

Venerdì 9 settembre

Matteo Venturini, organo e musiche di J.S. Bach

Cattedrale di Santa Maria Assunta, piazza S. Giovanni, Volterra

Per 'Aspettando la Notte Rossa' concerto di organo di Matteo Venturini con musiche di J.S. Bach. Evento gratuito offerto da Cattedrale di Volterra. Orario: 21.30.

Sabato 10 settembre

Trekking urbano

Piazza dei Priori, Volterra

Per 'Aspettando la Notte Rossa' trekking urbano da piazza dei Priori alla Badia Camaldolese per Badiart, visita guidata di Carlotta Milani. Partenza dall’Ufficio Turistico. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al 0588 87257 – 0588 86099. Orario: 17.

Sabato 10 settembre

Scultura, pittura, grafica, fotografia, musica, poesia

Badia Camaldolese (PI)

Per 'Aspettando la Notte Rossa' evento di scultura, pittura, grafica, fotografia, musica, poesia, con Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, associazione Mondo Nuovo APS, associazione BadiArt, Comune di Volterra Arte-Art. Evento gratuito. Orario: dalle 17 alle 19.

Sabato 10 settembre

Notte Rossa

Centro storico di Volterra

Rossa come i tramonti sui monti della Corsica, Rossa come il Rosso Fiorentino, Rossa come il sangue della Cappella della Croce, Rossa come il nettare dell’uva, Rossa come la passione, Rossa come il fuoco. Associazioni e cittadini di Volterra presentano una manifestazione che, nel rispetto della storia e della cultura, fa scoprire e riscoprire luoghi e suggestioni di un posto unico al mondo. Per mettere in luce scorci, silenzi e colori, sono previsti interventi musicali, teatrali, fotografici, performance, che si fondono con la città e che guidano, attraverso un percorso individuale e libero, alla scoperta della Volterra che ciascuno vuole, della città che ciascuno, a modo suo, ama. Brevi appuntamenti musicali saranno ripetuti più volte nel corso della serata lungo un percorso basato sulla lentezza, l’attenzione, la scoperta, l’emozione, il rapimento, perché Volterra rimanga indelebile nell’anima. Quaranta, circa, gli appuntamenti in programma tra concerti, spettacoli teatrali, percorsi d’arte e mostre, fuochi d’artificio. Orario: dalle 19. Tutti gli eventi e l’ingresso a Musei e Palazzi, dalla 21 alle 24, sono gratuiti.

Sabato 10 settembre

Experience Volterra. Le facce e le storie

Piazza dei Priori, davanti al Palazzo dei Priori

Visita guidata per scoprire una Volterra diversa. La visita, adatta alle famiglie con bambini ogni sabato introdurrà i visitatori ad itinerari insoliti con un personaggio che spiegherà un aspetto diverso della cultura e delle tradizioni locali. Durata della visita: 2 ore. Orario: dalle 10 alle 12. Costo: 20 euro, fino a 18 anni gratuito grazie al contributo del Comune di Volterra. Prenotazione gradita: 347.5749818, volterratour@gmail.com. La visita è in programma ogni sabato, fino al 24 settembre.

10-11 settembre

Sale e dintorni

Salina Locatelli, via la Traversa 6, Saline di Volterra

Due giorni di attività sul tema del sale: passeggiate, incontri su cibo e sana alimentazione. La Salina di Volterra diventa fulcro di una serie di attività tematizzate. Volterra Città del Sale, mix di slow turism e vivere sano. Orario: dalle 10 alle 23.

10-11 settembre

Palio Storico delle Contrade

Centro storico di Pomarance (PI)

Il Palio Storico delle Contrade e? una manifestazione unica nel suo genere. Le contrade di Pomarance, Marzocco, Centro, Gelso e Paese Novo si sfidano con delle rappresentazioni teatrali nel vecchio campo sportivo del Piazzone dove le contrade allestiscono grandi scenografie sulle quali si esibiscono gli attori delle quattro contrade. Ogni dettaglio, dalla scenografia, ai costumi, alla regia, fino alla recitazione dal vivo e? curato dai cittadini. Orario: dalle 14 alle 23.

10-11 settembre

Montopoli Medioevo

Centro storico di Montopoli Val d'Arno – Capanne (PI)

A Montopoli da 48 anni nel mese di settembre si rievoca la Disfida con l'arco tra Peringiù e Perinsu? avvenuta nel 1412 quando il podestà Jacopo degli Albizi, per far terminare il conflitto causato dai sistemi di aggiudicazione delle cariche pubbliche decise di dividere il territorio in due popoli: il popolo di Santo Stefano (detto Perinsu?) e il popolo di San Giovanni (detto Peringiu?). Prima della disfida vi e? il corteo storico formato dal Gruppo Arcieri della Rocca, il gruppo dei musici, degli sbandieratori e della danza storica della Pro Loco di Montopoli oltre ad un nutrito numero di dame e nobili. Un corteo suggestivo che attraversa le strade del paese, un tuffo nel passato che riporta la mente nel lontano medioevo con la possibilità di far provare i tiri anche al pubblico presente. Orario: dalle 10 alle 23.

Domenica 11 settembre

Volterra dei 5 sensi

Centro storico di Volterra

Evento esperienziale con un percorso che attraversa Volterra e i luoghi della storia e della cultura, un percorso sensoriale dove immergersi attraverso i cinque sensi nella 'Volterra mai sentita' e sperimentare interazioni nuove con ciò che ci circonda: con il territorio, la sua gente e il suo cibo. Per l’occasione Volterra si anima di eventi sensoriali sparsi per la città, compresi luoghi meno conosciuti, segnalati in una mappa interattiva. Orario: dalle 10 alle 23.

Domenica 11 settembre

Raduno di auto storiche

Piazza dei Priori, Volterra

Raduno di auto storiche. Orario: dalle 10 alle 19.

Domenica 11 settembre

Volterra attraverso le epoche

Piazza dei Priori, davanti al Palazzo dei Priori

Visita guidata della città alla scoperta di tremila anni di arte e storia, dalla Porta all’Arco etrusca al Teatro Romano, dal cuore medievale e rinascimentale fino ai giorni nostri. Durata della visita: 2 ore. Orario: dalle 10 alle 12. Costo: 20 euro, fino a 14 anni gratuito. Prenotazione gradita: 347.5749818, volterratour@gmail.com. La visita guidata è in programma tutte le domeniche, fino al 31 ottobre.

Fino al 30 settembre

Rosaforte, di Giada Fedeli

Chiostro della Pinacoteca Civica, piazza Minucci 7, Volterra

Mostra 'Rosaforte' della pittrice pomarancina Giada Fedeli aka Grammaphi. La mostra è un percorso ambivalente tra antico e contemporaneo, una rielaborazione odierna della sacralità vista con occhi nuovi. Orario: dalle 9 alle 19.

Fino al 30 settembre

Fatal Error, di Gianni Lucchesi

Sotterranei Pinacoteca, piazza Minucci 7, Volterra

'Fatal Error' è un crash inaspettato che fa perdere l’equilibrio. Nella mostra dell’artista toscano Gianni Lucchesi il visitatore avrà l’opportunità di guardarsi indietro e così anche di guardare avanti, di perdere l’equilibrio da tante prospettive diverse per riconoscere le proprie distorsioni quotidiane. Le opere, tutte destabilizzanti, sono espressione del rischio costante che l’uomo vive, tra continue connessioni e disconnessioni. La mostra è a cura di Carlo Alberto Arzelà, con i testi di Nicolas Ballario. Orario: dalle 9 alle 19.

Fino al 1 novembre

La scala del Terzo Paradiso, di Michelangelo Pistoletto

Pinacoteca Civica, piazza Minucci 7, Volterra

Un'esposizione unica che nasce dal dialogo e dal confronto tra la bellezza e genialità del maestro manierista Rosso Fiorentino e l'innovazione e la forza del messaggio del maestro dell’arte contemporanea Michelangelo Pistoletto. Orario: dalle 9 alle 19.

Fino all’8 gennaio 2023

Mino Trafeli: la scultura impossibile 2018-1980

Sala Bianca, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 1, Volterra

La mostra "Mino Trafeli: la scultura impossibile 2018-1980" a cura di Marco Tonelli e del Comitato per la promozione dell'opera di Mino Trafeli, è la prima tappa di una trilogia che si svolgerà nel Palazzo dei Priori, dedicata all'opera dello scultore volterrano (1922-2018) più rappresentativo della città toscana, nell'anno del centenario della nascita dell'artista. La mostra, con cadenza annuale e con un ordine cronologico invertito, come era nello spirito destabilizzante della poetica di Trafeli, dalle ultime opere alla produzione iniziale, vuole rendere testimonianza non solo della sua scultura, ma anche del suo spirito irriverente, ironico, mai fisso e sempre in cambiamento, come dimostrano le modificazioni continue di opere, le loro distruzioni, le loro combinazioni e riutilizzazioni sempre differenti, la pratica della decostruzione di immagini plastiche e video. La parola "impossibilità" è per Trafeli una parola chiave e fondamentale che compare spesso nei titoli delle sue opere, ma per Trafeli spazio era anche il contesto, il laboratorio, lo studio di lavoro in cui l’opera poteva essere agita (una scena teatrale, una scultura partecipata o maneggevole, indossabile, praticabile). È dunque partendo da queste premesse che la mostra di inaugurazione dello spazio dedicato a Trafeli presenterà le sculture realizzate negli ultimi trent’anni all’interno del padiglione Ramazzini dell’ex manicomio di Volterra, che l’artista aveva adibito a proprio studio, arrivando agli ultimi disegni di scultura e passando per opere dedicate al mito di Ulisse e opere video. È prevista anche la creazione di un itinerario virtuale che consentirà la visita delle più importanti opere di Trafeli sul territorio.

Fino all’8 gennaio 2023

Mino Trafeli: gli studi, la grafica, la scultura

Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena FCRV, piazza San Giovanni, Volterra

La mostra 'Mino Trafeli: gli studi, la grafica, la scultura', a cura di Marco Tonelli e del Comitato per la fruizione pubblica delle opere di Mino Trafeli, con fotografie di Fabio Fiaschi, è in programma al Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena, all'interno del progetto "Anima dia Volterra", parallelamente alla mostra “Mino Trafeli: la scultura impossibile 2018 – 1980” che ha luogo nel Palazzo dei Priori. Sono qui esposte le fotografie realizzate di Fabio Fiaschi degli studi dell’artista (Via Ricciarelli, Porta all’Arco e padiglione Ramazzini dell’ex ospedale psichiatrico), studi dove si incontrava Trafeli e si parlava con lui di arte, immaginando il lavoro a venire e vedendo modificare quello in progress, e una nutrita serie di opere grafiche (disegni, litografie e acqueforti) realizzate dall’artista tra 1963 e 1980, che insieme a sculture di piccole dimensioni, che vanno da bronzi a alabastri a sculture agibili o impossibili o strumenti musicali, danno l’idea dell’apertura linguistica dell’opera di Trafeli a ogni tipo di sperimentazione, sia sulla sua stessa poetica sia sulla storia dell’arte, che l’artista volterrano del resto andava continuamente ripensando, come dimostrano in mostra i suoi omaggi grafici dedicati a Duchamp, Brancusi, Braque, Klimt, Michelangelo.