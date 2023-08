San Lorenzo, a Coltano la 'Notte delle stelle'

Il Comitato per la difesa di Coltano organizza per il 10 agosto la tradizionale 'Notte delle stelle'. L'associazione Astrofili Pisani 'Galileo Galilei' guiderà i partecipanti nei percorsi celesti, mentre la voce della cantante Cora Michela Ricoveri farà da accompagnamento alla serata. Ritrovo alle 21.15 alla fermata dell'autobus di via la Sofina (la prima fermata per chi arriva dal paese, la seconda per chi arriva da via dell'Idrovora). Consigliate scarpe ed abbigliamento comodo, una coperta/tappetino da yoga, acqua, antinzanzare ed eventualmente una piccola torcia.

Info

Partecipazione ad offerta libera (minimo 7 euro).

Informazioni e prenotazioni tramite whatsapp: 338.7297332 - 338.7276584