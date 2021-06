Notte del vino a Vicopisano

Torna ad essere costellata di eventi l'Estate nel Comune di Vicopisano. Da giugno a settembre numerosi eventi e rassegne pensati per tutte le età e declinati per ogni sfumatura di interesse e di gusto, nel pieno rispetto della normativa antiCovid, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e di Toscana Energia. Programma dettagliato, prenotazioni e informazioni sul sito www.comune.vicopisano.pi.it e contattando la Biblioteca Comunale Peppino Impastato: 0507796581 o l'Ufficio Comunicazione 050/796525, comunicazione@comune. vicopisano.pi.it.

Si inizia il 25 giugno, con la Notte del vino, per le Notti dell'archeologia, una conferenza sotto le stelle alla scoperta del territorio, con il presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il professor Giovanni Ranieri Fascetti (ritrovo in Piaza Cavalca a Vicopisano, partecipazione libera e gratuita) e il 26 giugno con il primo spettacolo di Utopia del Buongusto, 'Stramilly', di Guascone Teatro, a Casa Lami a Lugnano. E si prosegue poi, settimana dopo settimana, con la Brigata de' dottori, la Festa Dèi Camminanti, l'edizione speciale del Mercatino del Collezionismo dell'Antiquariato e degli Hobbisti, la rassegna 'Itaca, leggere è un viaggio', a cura di The Thing, altri spettacoli teatrali di Utopia Del Buongusto, Musicastrada Festival, tappe dei festeggiamenti toscani per Dante nella Pieve di Santa Giulia di Caprona, Verrucart festival, 5 giorni di musica lirica, classica, teatro e forme d'arte varie, concerti, festival toscano di musica antica con Auser Musici, cinema sotto le stelle per bambine e bambini, Libriamoci e Luniamoci per bambini, con la Biblioteca Comunale, la tradizionale festa di San Jacopo, le ormai storiche sagre e feste, come quella dell'anguilla e del pesce, a Uliveto Terme, e della birra, al Circolo ARCI L'Ortaccio a Vicopisano Noce sotto le stelle, Terra Terra film festival e tantissimi altri appuntamenti.

Sul sito, sulla pagina Facebook del Comune di Vicopisano e sugli altri canali di comunicazione dell'Amministrazione saranno date informazioni evento per evento.

Da aggiungere a un programma tanto ricco: la possibilità di visitare, il sabato e la domenica, la Torre dell'Orologio, in via Lante a Vicopisano (informazioni e prenotazioni sul sito della società cooperativa che la gestice, Capitolium: https://coopcapitolium.it/ prenotazioni-online/), arricchita fino al 27 giugno da una mostra d'arte, l'opportunità di visite guidate, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il sabato pomeriggio e la domenica, sia mattina che pomeriggio, del Complesso della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano e l'apertura, ogni giorno, della Piscina Comunale di Uliveto Terme, gestita da Canottieri Arno, completamente attrezzate e dotata di bar e ristorante, aperto sia a pranzo che a cena.