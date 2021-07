Le Notti dell’Archeologia nei Musei dell’Università di Pisa

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa partecipa a 'Le Notti dell’Archeologia', iniziativa promossa dalla Regione Toscana, con un ricco programma di aperture straordinarie, conferenze on line e visite guidate.

Sabato 10 luglio dalle 16 alle 20 visite guidate su prenotazione alle Collezioni Egittologiche (Via San Frediano 12); mercoledì 14 luglio alle 18 conferenza on line su L'Antico Egitto nel Museo di Anatomia Umana 'F. Civinini'; giovedì15 luglio alle 21 in diretta da Pompei la conferenza on line 'Alla scoperta della Pompei antica' e per l’occasione apertura straordinaria fino a mezzanotte con ingressi contingentati della Gipsoteca di Arte Antica (Piazza San Paolo all’Orto 20); lunedì 19 luglio alle 18 conferenza on-line 'Il gatto domestico: esempio di processo di ammansimento' a cura del Museo Anatomico Veterinario; giovedì 22 luglio alle 18,30 conferenza on-line 'Lo studio delle mummie tra archeologia e paleopatologia' a cura del Museo di Anatomia Patologica; martedì 27 luglio dalle 18 alle 22 apertura straordinaria della Ludoteca Scientifica (Largo Padre Renzo Spadoni area dei Vecchi Macelli) con visite guidate gratuite.

Per info: https://www.sma.unipi.it/2021/ 06/le-notti-dellarcheologia- 2021/