Una serata al femminile alle 'Notti Blu' di Tirrenia: dalle 'Bambine negate' alla comicità di Anna Meacci

Si parla di donne, a 360 gradi. Un appuntamento che unisce un tema importante – come la violenza di genere – alla comicità più schietta. La rassegna Notti Blu al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano organizzata e promossa dall'associazione Lungofiume, propone una doppia occasione di incontro tra riflessione – grazie ad un volume appena uscito in libreria – e uno spettacolo tutto da ridere.

Giovedì 11 agosto si parte alle 19 in terrazza con le 'Bollicine-cultura e prosecco' (ingresso libero): ospiti le autrici del libro ' Bambine negate' (Edizioni Helicon - Collana di saggistica “Le muse”) Marina Pratici, Jacqueline Monica Magi e Anna Massi, intervistate dalla giornalista Francesca Bianchi. Un momento di approfondimento sulla violenza di genere, fatto dalle donne per le donne. Una scrittrice, una psicologa e un magistrato che hanno unito le forze e le conoscenze per esplorare un mondo ancora difficile da capire fino in fondo. Dopo l'apericena, alle 22 toccherà alla straordinaria Anna Meacci salire sul palco delle Notti Blu con il suo spettacolo ' Volevo fare la dj' . Un racconto che parte della sua adolescenza, e che con ironia e leggerezza, ritrae un'intera epoca vissuta in provincia.

La formula: Bollicine. Cultura e prosecco (ore 19): ingresso libero

Cena + spettacolo (ore 20.30): 30 euro

Solo spettacolo (ore 22): 18 euro

Per info e prenotazioni: 050 37518, Lungofiume 339 8269696

Il libro 'BAMBINE NEGATE'

Attraverso l’occhio sociale della scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, la grande competenza professionale di Anna Massi, psicologa e psicoterapeuta, e le conoscenze giuridiche del magistrato Jacqueline Monica Magi, il libro analizza un tema che ancora presenta aspetti poco esplorati e poco conosciuti, fatto che rende ancora più difficile un contrasto efficace ai fenomeni di sfruttamento dei minori e delle donne: ad esempio, quello delle baby miss, che è violenza a tutti gli effetti, ma si fa ancora fatica a considerarla tale. Si parlerà di spose bambine, turismo sessuale, pedopornografia. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto all’associazione di promozione sociale “Anna Maria Marino”, che si batte contro tutte le violenze.

LO SPETTACOLO 'VOLEVO FARE LA DJ'

E' un viaggio nell’adolescenza dell’attrice toscana Anna Meacci, che racconta il ruolo della musica dei rapporti, del passato nella sua e nella nostra vita. «Sono nata e cresciuta a Sinalunga, in provincia di Siena – spiega l’artista – da piccola ero certa di vivere nel paese più ganzo del mondo. Da adolescente ho scoperto di vivere nel posto più noioso del mondo: 7 chiese, 9 bar, 1 cinema e nebbia, tanta nebbia». Tra dischi in vinile, note e parole, scorrono così piccoli e grandi momenti del passato: «Per andare a scuola mi svegliavo alle 5:45 e arrivavo in stazione assonnata ed infreddolita… In quel momento nella mia testa partiva ‘Poster’ di Claudio Baglioni. Puoi anche urlare al mondo intero che ascoltavi solo De André, ma sai che molti ricordi sono legati a note, ritornelli e fraseggi che vorresti solo dimenticare ancor più della nebbia e di quella stazione".