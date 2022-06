'Notti Blu' al Golf Club Tirrenia: i giovedì d'estate nel verde a due passi dal mare

Prezzo non disponibile

Arriva una nuova rassegna del litorale pisano. Spettacoli, incontri, talk, musica, libri, poesia, teatro ed eventi benefici. Insomma, cultura a 360 gradi ma anche divertimento e voglia di stare insieme nello splendido scenario del golf. C'è tutto questo nella prima edizione della rassegna 'Notti Blu al Golf Club Tirrenia', la nuova manifestazione del litorale pisano che si svolgerà per tutta l'estate, tra il verde (a due passi dal mare) del Golf Club Tirrenia.

L'appuntamento sarà sempre il giovedì. Tanti i nomi di primo piano che animeranno le sere d'estate, a partire dall'ospite del debutto, giovedì 23 giugno: Sandra Milo, che racconterà la sua vita accompagnata dalla musica dei Madaus. Ma si prosegue poi con artisti come Katia Beni, Anna Meacci, la magia della Corte dei Miracoli, il burlesque di Giulia Di Quilio, Chiara Mattioli con il suo omaggio a Milva e molti altri.

Due i cartelloni in cui si divide la rassegna: le 'Notti Blu' sul palco allestito nel verde del Golf Club a partire dalle 22, precedute sempre dalla ricca apericena (su prenotazione), e il preserale, dalle 19, con 'Bollicine-Cultura e prosecco' (in terrazza, a ingresso libero) che proporrà presentazioni di libri, chiaccherate e reading. In totale dieci 'Notti' e cinque 'Bollicine' (con altri cinque 'aperitivi' con gli Affluenti di Lungofiume all'insegna, sempre, della cultura) che andranno ad arricchire l'offerta del litorale.

Notti Blu al Golf Club è stata pensata e organizzata dall'associazione Lungofiume e dal suo presidente Massimo Corevi (con il sostegno del progetto 'Leo e i piccoli desideri'), dal Golf Club Tirrenia con il patrocinio del Comune di Pisa

In foto: un momento della conferenza stampa