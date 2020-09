Novi, Finaz, e Rondelli a Ponsacco

Ponsacco è pronta per ospitare Direzione Musica, tre serate live con tre big della scena Toscana: Tommaso Novi, Finaz e Bobo Rondelli.

Tommaso Novi e Finaz si esibiranno rispettivamente il 9 e 10 settembre nella splendida cornice della Locanda di Camugliano, mentre Bobo Rondelli regalerà una serata unica con un concerto totalmente gratuito l’11 settembre in piazza San Giovanni, andato sold-out in pochi giorni.

Direzione Musica è un progetto di ‘Salty Music’, organizzato in collaborazione con la Locanda di Camugliano e Todo Media, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ponsacco.

Nato dalla volontà di reagire all'emergenza, Direzione Musica rappresenta un modo per ripartire e uscire gradualmente dalla difficoltà in cui la musica dal vivo è stata confinata e regalare alle persone momenti di spensieratezza e musica di qualità.

Direzione Musica infatti tiene insieme l'irrefrenabile voglia di esibirsi di cui necessitano gli artisti e il rispetto delle regole con la partecipazione a numero chiuso.

Il progetto propone tre giorni di concerti esclusivi con artisti toscani, orgogliosi di raccontare attraverso la musica e lanciare il loro messaggio ‘a distanza di sicurezza’. Il primo è Tommaso Novi, icona della pisanità, già metà de I Gatti Mézzi, che ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Molto Bello”, tratto dal suo nuovo album, il secondo da solista, in uscita ad autunno.

Finaz, al secolo Alessandro Finazzo, chitarra scatenata della Bandabardò e due volte eletto miglior chitarrista d'Italia al M.E.I., presenterà i suoi album in 'solo' in cui la chitarra acustica è protagonista di mutamenti ed evoluzioni sonore uniche.

Il protagonista del terzo appuntamento è il paladino della livornesità, Bobo Rondelli. La sua partecipazione al Festival di Sanremo, insieme ad Irene Grandi, lo ha reso celebre al grande pubblico. In questa occasione si esibirà in uno spettacolo intimo e leggero, pensato appositamente per quest’estate, di ritorno alle cose semplici e ai valori importanti della vita.

I live di Tommaso Novi e Finaz saranno preceduti da una cena con menu fisso a base di prodotti tipici locali, a cura della Locanda di Camugliano. Il concerto di Bobo Rondelli avrà inizio alle ore 21.30 in piazza San Giovanni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero +39 328 9594439 o scrivendo una mail a saltymusiclive@gmail.com.