Le novità di Netflix di aprile 2021

Serie tv e film per questo mese, per svagarsi un po' dalla pandemia

Ecco le prossime uscite Netflix di aprile 2021, utili per passare il tempo ed appassionarsi a qualche nuova storia, per dimenticare per un attimo il lockdown.

Le serie in arrivo ad aprile:

Il 1 aprile esce "Prank Encounters 2"

Il 2 aprile tutti pronti per guardare "The Serpent": il killer Charles Sobhraj adesca i turisti lungo la "rotta hippie" nell'Asia meridionale degli anni '70.

Il 5 aprile esce "La famiglia McKellan 2": quando i McKellan si trasferiscono da Seattle in una cittadina della Georgia, la vita del Sud e i nonni tradizionalisti mettono a dura prova i loro modi metropolitani.

Il 6 aprile: "Gli ultimi ragazzi sulla terra: Felice apocalisse": aiuta Jack e i suoi amici scaccia-mostri a fare le scelte giuste per salvarsi, e divertirsi, in questa avventura interattiva.

Il 7 aprile: "Snabba cash": le vite di un'ambiziosa donna d'affari, di un affascinante gangster e di un adolescente in difficoltà si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza.

Il 14 aprile "Papà non mettermi in imbarazzo": un padre single proprietario di un marchio di cosmetici deve imparare in fretta a fare il genitore quando la cocciuta figlia adolescente va a vivere con lui.

"The Circle 2": realtà e strategia si fondono in questo esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari.

Il 21 aprile "Zero": un adolescente timido con lo straordinario potere dell'invisibilità lotta per difendere il suo quartiere anche se vorrebbe fuggire per realizzare i propri sogni.

Il 23 aprile "Tenebre e ossa": forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra.

Il 30 aprile "Suburbia Killer": diventato un assassino per sbaglio, un uomo precipita in un buco nero. Quando pensa di aver trovato l'amore e la libertà, una telefonata lo fa ripiombare nell'incubo.

Netflix aprile 2021: tutti i film in uscita questo mese

1 aprile: "Essi vivono", "The strangers", "Rambo 2", "L’alba dei morti viventi"

2 aprile: "Concrete Cowboy", "Just say Yes", "Madame Claude"

3 aprile: "Appena un minuto"

9 aprile: "Thuder Force", "Night in Paradise"

13 aprile: "Kong: Skull Island"

14 aprile: "Love and Monsters"

15 aprile: "Ride or die", "Doraemon – Il film"

20 aprile: "Lady Bird, Il filo nascosto"

22 aprile: "Estraneo a bordo"

23 aprile: "Aquaman"

24 aprile: "Tutto il mio folle amore"

30 aprile: "I Mitchell contro le macchine"