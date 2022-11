'Nuda' al Teatro Era: giochi acrobatici, luci interattive e un potente universo sonoro

Intero € 20; Ridotto € 18; Under 30 € 12; TTYoung Card € 8. Hanno diritto ai biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria

Prezzo Intero € 20; Ridotto € 18; Under 30 € 12; TTYoung Card € 8. Hanno diritto ai biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria

Al Teatro Era di Pontedera, martedì 29 e mercoledì 30 novembre arriva 'Nuda', scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. Ispirata al suo omonimo romanzo, la nuova creazione della Compagnia Finzi Pasca è un lavoro denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro.

Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia, Francesco Lanciotti, interpretano lo spettacolo prodotto con Gli Ipocriti Melina Balsamo e il Teatro della Toscana in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea.

La trama

Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate. Siamo di fronte a un gioco acrobatico, con un’installazione di luci interattiva intrecciata a un potente universo sonoro, per un evento magico, che coincide con un’importante novità per il pubblico.

Dal 29 novembre è acquistabile l’abbonamento ScegliEra a 5 spettacoli, di cui 3 a turno fisso (L’interpretazione dei sogni, La valigia, Fedra) e 2 a scelta libera. Nelle sere del 29 e 30 novembre chi avrà acquistato un biglietto di Nuda potrà usufruire di uno sconto dedicato e pagare l’abbonamento 60 euro anziché 90 euro. L’abbonamento è ritirabile dopo lo spettacolo o nei giorni seguenti, presentando il biglietto.