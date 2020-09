Nuova vita per il centro monte Castellare

L'asd Arcadia si è aggiudicata il bando comunale per la gestione del Centro parco e foresteria. L'inaugurazione del 12 è nel Settembre Sangiulianese.



Tornerà a disposizione di cittadini e turisti il Centro parco e foresteria del Monte Castellare nel territorio comunale di San Giuliano Terme (e all'interno dell'Anpil Monte Castellare), sopra la frazione di Asciano. La gestione spetterà all'asd Arcadia, che si è aggiudicata il bando comunale pubblicato negli scorsi mesi.



L'inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni e di chi vorrà esserci (in rispetto delle norme anti Covid-19) è fissata per sabato 12 settembre alle 16.30 ed è stata inserita nel cartellone del Settembre Sangiulianese.



Al taglio del nastro seguirà una breve camminata escursionistica sui sentieri limitrofi e al ritorno è in programma il concerto della Baroni Trucks Band che accompagnerà l’aperitivo del birrificio Arci La Staffetta con i prodotti locali dell'Azienda Agricola Biorialto e i gelati artigianali della gelateria De’ Coltelli. La serata si concluderà con l’osservazione astronomica guidata del divulgatore scientifico Tommaso Sorrentino dell'associazione La nuova Limonaia.



Chi è Arcadia nelle parole della presidente Renata Palmieri:



Ecco da chi è composto il tavolo tecnico che assicurerà la vita del Centro parco e foresteria del Monte Castellare:



Renata Palmieri, presidente asd Arcadia; ideazione organizzazione generale.



Michele Olivieri, presidente Nimrod Trapper G.A.E. e responsabile e referente della logistica, sentieristica, attività di trekking-guide ambientali, formazione e divulgazione.



Federico Fossi, consulente presso la Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici, proprietario della catena Wanderlust B&B e responsabile e referente gestionale della foresteria e della promozione turistica.



Sandra Loni e Alessia Di Bugno, direttivo Arcadia, referenti attività culturali, eventi, festival.



Francesca Andruetto, ufficio stampa e segreteria generale, consulente alla gestione delle attività ricettive.



Info e contatti: 3484508519.

