Nuove aperture della mostra 'Hello world!'

Nuove aperture straordinarie, da ora a novembre, della mostra Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone, un affascinante viaggio nel tempo che illustra l’evoluzione degli strumenti per il Calcolo, dalle prime macchine meccaniche, ai modelli di Apple e di smartphone.

Venerdì 30, sabato 31 ottobre: 10:00 – 18:00

Venerdì 6, sabato 7 novembre: 10:00 – 18:00

Venerdì 13, sabato 14 novembre: 10:00 – 18:00

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre: 10:00 – 18:00

Ingresso gratuito

Prenotazione consigliata

Informazioni

info.msc@sma.unipi.it

Per ripercorrere, attraverso delle colorate animazioni e approfondimenti in realtà virtuale, la storia dei computer e seguire così l’epopea di una specie, quella delle macchine per il calcolo, in continua evoluzione, è online il racconto interattivo Hello World Interactive – a cura del Museo degli Strumenti per il Calcolo e de La Jetée. Per godersi il racconto basta il proprio smartphone e un browser: non c’è bisogno di scaricare nulla.