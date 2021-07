Castelfranco di Sotto, l'ex Cinema Lux riapre per una pioggia di appuntamenti

Il progetto 'Nuovo Cinema Castelfranco' riaccende uno dei 'luoghi del cuore' di Castelfranco di Sotto, l’Ex Cinema Lux, chiuso da quasi 20 anni, che riapre il suo giardino per ospitare spettacoli teatrali, cinema all’aperto, musica e intrattenimento per bambini.

Un ricco programma di eventi che si snodano dal 12 luglio fino al 4 agosto 2021. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che rappresenta un intervento di rigenerazione urbana a base culturale e un concreto segnale di ripartenza post Covid.

Si parte con il Cinema sotto le stelle organizzato da Arci Zona Cuoio. Quattro lunedì sera (il 12, 19, 26 luglio e 2 agosto, dalle ore 21,30) di proiezioni di vario genere, per riscoprire il gusto del grande schermo all’aperto. Il primo appuntamento del 12 luglio, con la proiezione di un classico del cinema italiano 'Il Postino', sarà la festa di inaugurazione della rassegna. Nelle successive serate sono in programma film di animazione e commedie (www.arcizonacuoio.it).

L’arena del 'Nuovo Cinema Castelfranco' ospiterà inoltre quattro spettacoli teatrali adatti a tutta la famiglia, organizzati da Terzo Studio (14, 21, 28 luglio e 4 agosto, dalle 21,30). Dallo show di magia e fachirismo 'Shezan. Il genio impossibile' allo spettacolo di visual commedy 'Sick du Solei' di Edoardo Mirabella, uno dei più conosciuti interpreti del teatro di strada italiano (programma completo www.terzostudio.it).

Sono inoltre in calendario altri due spettacoli di teatro amatoriale organizzati da Intesa Teatro nelle serate del 20 luglio ('Bianco su Bianco' a cura della Compagnia L’Anello di Cascina) e 3 agosto ('Quel ramo del lago di Como' a cura della Compagnia Krios Teatro di Buti). Gli spettacoli teatrali e del cinema all’aperto hanno inizio alle 21,30 e sono a ingresso gratuito. Si potrà accedere agli spettacoli a partire dalle 20.30 e non è necessaria la prenotazione. L'arena ha posti limitati quindi è consigliato prendere posto presto. Per accedere all'arena sarà necessario rispettare le norme anti-Covid previste all'ingresso. Oltre a cinema e teatro, sarà protagonista anche la musica con il concerto di Musicastrada Festival 2021 dove si esibirà la cantautrice italiana Cecilia. Lo show, in programma giovedì 22 luglio alle ore 19.45, all’ora del tramonto, è a pagamento (ingresso 7 euro + diritti di prevendita), il biglietto è acquistabile al link: https://bit.ly/MF2021-Cecilia (info: www.musicastrada.it).