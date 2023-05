Giardino La Nunziatina, NuovoNormale in concerto con l'album d'esordio

Sabato 6 maggio, alle 20.30 al Giardino La Nunziatina, NuovoNormale live con il loro primo album, che prende forma da suoni di tromba elettrificata, sintetizzatori "retromaniaci" e chitarre "angolari", con dieci brani inediti e un omaggio a Franco Battiato. I testi, in un mix di ermetismo e ironia, offrono uno spaccato sociale dell'Italia del nuovo millennio, fra corrieri stressati in tempi di smart working, impiegati schiacciati dalle corporation e uomini di gomma arraffoni e ciarlatani intenti a costruire muri per dividere e comandare. Il brano Sbagliato è apparso anche nell'album Parole Liberate (2022 Baracca & Burattini), un progetto di impegno sociale e culturale in cui testi scritti da detenuti vengono trasformati in canzoni da artisti quali Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Petra Magoni, Finaz, Ambrogio Sparagna, Yo Yo Mundi e altri. La band è composta da Lorenzo Eva (tromba elettrificata, chitarra), Simone Fioravanti (basso elettrico e sintetico), Andrea Imberciadori (chitarre, sintetizzatori, cori), Cristian Orlandini (batteria acustica ed elettronica), con la voce di Andrea Pasciuti.

I NuovoNormale nascono a La Spezia nel 2020, dando seguito a precedenti esperienze in gruppi indie-rock ed electro-pop della scena locale. Preceduto dai singoli Italian Riot e Uomo di gomma, l'album d'esordio esce il 16 maggio 2022 sui digital store per l'etichetta Baracca & Burattini, distribuito da The Orchard (Sony Music). Disponibile anche in versione CD. Missaggio e mastering sono affidati ad Ale Sportelli, che negli ultimi 30 anni ha firmato centinaia di produzioni rock indipendenti.

L'etichetta discografica. Quando gli anni finivano in "anta", Paolo Bedini, con la sua agenzia Az music, portava in tour in Italia artisti come Nico, Nick Cave, The Smiths, Soundgarden, Joe Strummer, David Sylvian e diverse altre centinaia. Successivamente Az music si è trasformata in Baracca & Burattini, prima con sede a Roma e poi a Sarzana (SP). Baracca & Burattini si occupava di management e/o booking di artisti italiani: CSI, Yo Yo Mundi, Marlene Kuntz, Ustmamò ecc. A questo si è affiancata poi la parte discografica, distribuita da Sony Music ed Edel, con gli album di Baustelle, Virginiana Miller, Malfunk, Giovanni Lindo Ferretti ed Ambrogio Sparagna e decine di altri che sono stati prodotti dall'etichetta, la cui caratteristica principale è stata quella di scoprire nuovi artisti e di pubblicarne gli album d'esordio. Dopo alcuni anni in cui la parte discografica era stata sospesa, Baracca & Burattini ritorna nel 2022 con il progetto Parole Liberate e altre produzioni che usciranno nell'arco dell'anno, fra cui l'esordio di NuovoNormale e i nuovi album di Luca Faggella e Teresa Plantamura.

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 3487039623