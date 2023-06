Oboe e trio di archi per la associazione Fanny Mendelssohn

Venerdì 9 giugno ultimo appuntamento del X Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn, realizzato grazie al prezioso sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

Alle ore 21, nel bellissimo salone di Palazzo Toscanelli, sul Lungarno Mediceo, dal 1913 sede dell’Archivio di Stato, risuonerà la voce dell’oboe, con un interprete di eccezione.



Francesco Di Rosa, considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale, ricopre attualmente il ruolo di 1°oboe nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha studiato con Luciano Franca e Maurice Bourgue, dal 1994 al 2008 è stato 1°oboe dell' Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Secondo premio al concorso per oboe di Zurigo “Jugendmusik Wettbewerb 1988", ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose del mondo ed è stato diretto dai più celebri Direttori d’orchestra, Abbado, Giulini, Chailly, Gatti, Boulez, Sawallisch, Pretre, Maazel, Muti, Metha, Gergiev e Chung.Unico oboista italiano a suonare come 1°oboe con i Berliner Philharmoniker, è stato invitato sempre come 1° oboe dalla Bayerischer Rundfunk Orchester, dalla Mahler Chamber, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Mozart, l’Orchestre National de France e l’Orchestre de la Suisse Romande.

Ha tenuto master classes alla Guildhall Scholl di Londra, Royal College di Machester, alla Stanford University, alla Toho Graduated School di Tokyo, al Conservatorio di Valenzia, all'Università di Stoccarda, al Central Conservatory di Pechino, al China Conservatory of music di Pechino, all’Accademia Paderwsky di Poznan, all’Università di Bogotá, al Conservatorio di Citta del Messico, all’Oboe Fest di Belgrado e nei principali Conservatori italiani.

Ha inciso per Emi, Decca, Thymallus, Bongiovanni, Preiser Records, Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la rivista Amadeus. Nel giugno 2021 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

Accompagnato da Paolo Arringhi al violino, Niccolò Corsaro alla viola e Leonardo Giovannini al violoncello, Di Rosa suonerà per i presenti splendide musiche di Bach e Mozart, per concludere con alcuni brani di Astor Piazzolla.



In occasione del concerto verrà inaugurata dal Direttore dell’Archivio, dott.ssa Jaleh Bahrabadi, la mostra “Luminara. Devozione popolare tra Medioevo e Barocco”, dedicata alla ricostruzione delle radici storiche della tradizionale manifestazione pisana che affonda le origini nel Medioevo per giungere fino a noi nella forma scenografica e teatrale delineata in periodo Barocco. La mostra rimarrà poi aperta il giorno di S. Ranieri ed in tutte le domeniche del Giugno pisano.



La serata che si concluderà con un brindisi con gli artisti è, come si è detto, l’ultima per questa decima stagione del Festival Internazionale MusikArte organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn , che si realizza grazie al sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme a cui quest’anno si è aggiunto anche il comune di Cascina; con la preziosa collaborazione della Associazione Dimore Storiche Italiane e quest’anno anche della Associazione culturale Ville Borbone e Dimore storiche della Versilia. Un grazie anche a EDI Progetti e Sviluppo, Mercatopoli e Confartigianato Imprese Pisa.



Per informazioni: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu