Ognissanti a Pisa

Si sta avvicinando la festa di Ognissanti, perché non approfittare di questo weekend venendo a visitare le bellezze artistiche medievali di Piazza dei Miracoli? Ci chiamiamo Gianmarco e Marcella, siamo due guide turistiche abilitate sul territorio di Pisa e Provincia, nei giorni 31 ottobre, 1-2 novembre saremo lieti di illustrarvi il Battistero più grande d'Italia e l'imponente Cattedrale dell'XI secolo situata davanti alla Torre più famosa del mondo. Il tour si concluderà nella sontuosa Piazza dei Cavalieri, uno dei massimi esempi di architettura rinascimentale fiorentina, commissionata dai Medici.

Per informazioni, prenotazioni non esitate a contattarci ai seguenti numeri: Gianmarco (WhatsApp) 3468452439 Marcella (WhatsApp) 3493025866 Si richiede la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Il costo del tour è 15 euro a persona (per i bambini sotto 11 anni il costo è 5 euro) inclusa la visita alla Cattedrale. L'ingresso al Battistero prevede il pagamento aggiuntivo di 5 euro (biglietto gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni).

