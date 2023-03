'Ok boomer. Anche io sono uno stronzo' alla Città del Teatro di Cascina

Sabato 25 marzo alle ore 21.00 sarà in scena alla Città del Teatro la nuova coproduzione di Fondazione Sipario Toscana, Roma Europa Festival e La Piccionaia: “Ok Boomer, Anche io sono uno stronzo”.

Il testo "Ok Boomer" di Nicolò Sordo, (Premio Pier Vittorio Tondelli 2021) si affida alla regia della compagnia Babilonia Teatri.

Sul palco lo stesso Nicolò Sordo insieme a Filippo Quezel nella storia di un sabato pomeriggio qualunque in cui in un negozio di articoli sportivi di un centro commerciale, ladruncoli di ogni genere prendono d’assalto tutto ciò che gli capita a tiro.



Un ragazzino, beccato a rubare un paio di Nike Air, porta accidentalmente alla luce una realtà ben più torbida che si cela nel seminterrato del negozio: un laboratorio dove lavorano immigrati irregolari ridotti in schiavitù. Un manipolo di eroi improvvisati cerca disperatamente di salvarli, ma solo per salvare sé stessi e le proprie esistenze mediocri.

Una finta lotta al capitale, un rimpallo di colpe tra “boomers” che immancabilmente scaricano la responsabilità del loro ennesimo fallimento sul ragazzino adolescente.



«Volevo fortemente scrivere un testo politico, che si rifacesse alla tradizione del teatro tedesco, dando voce a personaggi e luoghi che di solito nella scena teatrale italiana non trovano molto spazio: ho raccontato un sabato pomeriggio al centro commerciale e ho portato l’azione e la narrazione alle estreme conseguenze. – racconta l’autore- Ho scritto “Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo” perché avevo voglia di parlare del consumismo, della nostra condizione di privilegiati e di come mi sento io (già si evince dal titolo).

Il centro commerciale di cui parlo è a pochi passi da casa mia.

I personaggi sono persone vere sotto falso nome e li conosco tutti.

Alcune cose che ho scritto le hanno fatte, altre avrebbero voluto tanto farle.»



Uno spettacolo che non fa sconti a nessuno e che non sale in cattedra per dividere i buoni dai cattivi, ma affonda mani e piedi nei paradossi che ci circondano e che incarniamo.



Sabato 25 marzo ore 21

La Piccionaia | Fondazione Sipario Toscana | Romaeuropa Festival

OK BOOMER. ANCH'IO SONO UNO STRONZO

testo Nicolò Sordo

regia, scene, adattamento del testo Babilonia Teatri

con Nicolò Sordo, Filippo Quezel

direzione di scena, video ed audio editing Luca Scotton

disegno luci Babilonia Teatri, Luca Scotton

artwork di scena a cura di Riccardo Raffin

foto Eleonora Cavallo

testo vincitore 14° PREMIO RICCIONE “PIER VITTORIO TONDELLI” 2021 - in coproduzione con Riccione Teatro



(Avviso per il pubblico: Sono previste scene di nudo integrale durante lo spettacolo.)

Biglietti 14/18€+dp

Prevendita presso il teatro e circuito Ticketone

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00

Info biglietteria@lacittadelteatro.it 050744400



Gallery



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa