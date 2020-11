Omaggio a Lonardo Fibonacci

Sono trascorsi 850 anni dalla nascita di Leonardo Pisano, meglio conosciuto come Fibonacci e in questo tour partendo dal Campo Santo in Piazza dei Miracoli, vi mostrerò il suo legame con Pisa, sua città natale.

Proseguendo nel centro cittadino raggiungeremo la Chiesa di San Nicola, uno dei più begli esempi di stile romanico pisano, che conserva ancora un prezioso intarsio marmoreo nel quale si richiama la successione numerica di Fibonacci, sottolineando il legame tra matematica e arte.

Il tour si concluderà sui Lungarni, dei quali un tratto è stato a lui intitolato. Il tour è offerto anche in lingua francese. Sono una guida abilitata sul territorio di Pisa e provincia, che esercita con passione la sua professione da 4 anni.

Obbligo di prenotazione al 3493025866 anche WhatsApp

punto di ritrovo: ingresso Campo Santo Piazza del Duomo

