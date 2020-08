Francesco Bottai canta Francesco De Gregori

Torna la musica per il terzo appuntamento con il teatro "alla giusta distanza" di Molina mon amour all'ex asilo nella "Buca".

"Omaggio al Principe" nasce da una comune passione per la poetica del principe della canzone italiana Francesco De Gregori, con l’intento di rileggere in chiave completamente acustica le varie tappe della produzione dell’artista. Diversa negli arrangiamenti e simile nell'attitudine, la band affronta il repertorio in modo personale.

Francesco Bottai: voce e chitarra

Daniele Aiello: pianoforte



Francesco Bottai è un cantautore e un attore di teatro.

Nel 2005 fonda, insieme a Tommaso Novi, i Gatti Mézzi. Vince vari premi come il premio Ciampi, premio della Satira, premio Barezzi e arriva in finale al premio Tenco. Svariate le collaborazioni: Stefano Bollani, Dario Brunori, Bobo Rondelli, Paolo Migone, Petra Magoni, Dario Fo e altri ancora. Nel 2017 esce "Vite Semiserie", suo primo disco solista. Nel 2018 il singolo "Passo dopo" e nel 2019 il suo primo libro "Assolo" (Mds editore).



Prenotazione obbligatoria, posti limitati: 3791913131

Il ricavato della serata, come sempre, sarà devoluto in beneficenza.

