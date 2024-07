Omar Bresciani in 'Classico italiano: canzoni meravigliose' a Cascina

Sabato 20 luglio alle ore 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina, andrà in scena il concerto di Omar Bresciani: “Classico italiano: Canzoni meravigliose” ad ingresso libero.

“Classico italiano: canzoni meravigliose” il nuovo spettacolo musicale di Omar Bresciani, un’antologia delle più belle canzoni italiane che parlano di amori, di gioventù, di solitudini, di sogni, di viaggi…



Canzoni che hanno segnato un momento indelebile della nostra vita intensificando una gioia o dando un senso alla malinconia; alcune di loro hanno reso persino sopportabile un dolore e magari accompagnato i momenti più inconsolabili della nostra vita amorosa.

Sono canzoni che scivolano dentro il cuore e rimangono indelebili a distanza di anni nella nostra memoria, capaci di farci emozionare.



Con la sua interpretazione, Omar Bresciani riesce a dare ai brani scelti una nuova veste, innovativa sì, ma senza mai distaccarsi dal messaggio dell’autore, e mantenendo il “timbro” pop -lirico che lo contraddistingue.



Difficile dire quali siano le canzoni italiane più belle di sempre: la ricchezza della musica italiana è immensa! Ciononostante, Omar Bresciani ci prova e, con un pizzico di audacia, una buona dose di conoscenza e anche un discreto senso di leggerezza, che non guasta mai, sceglie brani che vanno dagli anni Cinquanta al nuovo millennio; canzoni italiane imperdibili, tra le più belle di sempre, alcune da riscoprire, ma da cantare tutti insieme perché sicuramente le conoscerete tutte.



Spettacolo a ingresso libero della rassegna 'Metti una sera a Cascina', organizzata dal Comune di Cascina con la collaborazione di Fondazione Sipario Toscana e Proloco di Cascina e grazie al sostegno di Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina e Banca di Pescia e Cascina.



ESTATE A CASCINA

Sabato 20 luglio ore 21.30



Ingresso libero