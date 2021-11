'L'ombra del rinoceronte' al Teatro Nuovo - Binario Vivo

Domenica 7 novembre alle ore 21 appuntamento al Teatro Nuovo-Binario Vivo con lo spettacolo L'Ombra del rinoceronte, liberamente ispirato a Il rinoceronte del drammaturgo Eugène Ionesco.

Forse 'Il rinoceronte' è il testo più conosciuto di Ionesco. Descrive una strana epidemia che sconvolge la vita in una cittadina francese alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso: la rinocerontite. Gli abitanti si trasformano in pachidermi meno il protagonista Berenger, alter ego dello stesso autore, che tenta di resistere nel preservare la sua umanità a dispetto di tutto. Ma i dubbi, le domande, i motivi per i quali intorno a lui gli altri accettano e poi sono fieri di acquisire una pelle dura, scura e verde, di barrire con forza, di ornarsi con un corno la fronte, mettono in crisi il protagonista e gli spettatori. E il testo perde il peso dei suoi anni, entra prepotente nell'oggi come un assurdo corno simbolico che sfonda la parete del tempo. Possiamo capire il quotidiano attraverso il paradosso dell'assurdo? Entriamo senza preclusioni nel mirabolante gioco verbale e scenico dell'autore e rispondiamo solo alla fine. Regia di Riccardo Monopoli, coreografie di Flavia Bucciero, canti di Gianluca Pezzino e lavoro ritmico di Francesco Salvadore. Sul palco i giovani attori e attrici della Compagnia TR.A.IN Laura Boriassi, Alessandro Caroti, Andrea Di Silvio, Matteo Martorana, Federica Modafferi, Francesco Pelosini, Carlotta Zanoboni.

I biglietti potranno essere acquistati al botteghino a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo, oppure online: https://www. ciaotickets.com/.../lombra- del-rinoceronte-pisa. Per informazioni 3923233535; oppure il sito web del Teatro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...