Domenica 26 febbraio alle 17 sarà in scena alla Città del Teatro 'Once upon a time. Museo della fiaba', uno spettacolo-installazione di Emanuela Dall’Aglio capace di incantare il pubblico di ogni età.

Uno spettacolo che regala un mondo fatto di oggetti, trucchi e giochi ambientali che stimolano l’immaginazione attraverso il racconto delle avventure del personaggio della professoressa Gallina Cicova che gira il mondo delle fiabe per raccogliere, raccontare e illustrare i reperti che trova e custodirli in questo insolito museo.



La Professoressa è un’instancabile ricercatrice di fiabe, che conduce i bambini e le bambine in un'esperienza in cui possono toccare e sperimentare in prima persona cimeli, oggetti, tracce e profumi appartenenti ad alcune delle più note fiabe e favole della tradizione. Ci sono una scarpa di strega, i sassolini bianchi per non perdersi nel bosco, il pisello da principessa, la mela avvelenata di Biancaneve, e molto altro. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà visitare da vicino i 'reperti'.

Da vent’anni costumista della Compagnia della Fortezza fondata da Armando Punzo, Dall’Aglio vince nel 2012 il Premio della Critica per i costumi per lo spettacolo Hamlice e nel 2021 il Premio Ubu per i migliori costumi per Naturae, entrambi realizzati nel Carcere di Volterra. Non solo costumista, ma anche scenografa e autrice di spettacoli per l’infanzia, l’artista ci restituisce il ritratto di un fare teatro artigianale attraverso un mondo fatto di oggetti, trucchi e giochi ambientali capaci di stimolare l’immaginazione di adult? e bambin?.

Biglietti da 5 a 7,50€ +dp (sconti per Soci Coop)

Prevendita presso il teatro lun-ven 10-14, merc 10-14 e 17-19, san 10-13

Prevendita on line su Ticketone.it bit.ly/Cappuccetti

e rivendite Boxoffice

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina Pisa

050744400-3458212494