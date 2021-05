Open day all'Accademia di Belle Arti Alma Artis di Pisa

L’Accademia organizza giovedì 27 maggio 2021 dalle ore 15:30 alle 17:30 l’Open Day in streaming. Si scopriranno i corsi proposti per il nuovo anno accademico e si parlerà anche del nuovo corso di Character Animation.

Invece, venerdì 28 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle 13:00 ci sarà l’Open Day in presenza per far conoscere, agli studenti e alle famiglie, i percorsi formativi e le attività didattiche. Nell’occasione si scopriranno i due Corsi proposti per l’anno accademico 2021/2022: Art & Digital Technologies e Graphic & Multimedia Design, Character Animation.

Sarà l’occasione per visionare i lavori realizzati dai nostri studenti, per visitare la sede dell’Accademia, sita nel prestigioso Palazzo Quaratesi, in via Santa Maria 25 a Pisa, incontrare i docenti e fissare un incontro con il Direttore durante il quale verranno illustrati con precisione i corsi di studio e le informazioni necessarie sulle rette e borse di studio, l’ammissione, le strutture e i servizi.

