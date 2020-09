Open day - arti marziali

Il Hwa Rang Do Club di Pisa è lieto di annunciarvi la riapertura della stagione con nuovi corsi di arti marziali per bambini, ragazzi e adulti.



Quando?

Lunedì 5 Ottobre sarà possibile partecipare all'Open Day, un evento gratuito aperto a tutti in cui sarà possibile venire a conoscere e provare la nostra Arte Marziale Tradizionale.



Dove?

La nuova palestra è situata a Pisa in via Nino Pisano 10, a pochi minuti in auto dal centro cittadino, è dotata di comodo parcheggio e saranno messe in atto tutte le precauzioni necessarie alla prevenzione dei contagi.



Chi può partecipare?

Non serve avere preparazione fisica particolare, nè esperienze precedenti, ma ogni studente sarà chiamato a dare il massimo delle sue possibilità, seguendo le regole della nostra Arte Marziale.



Come?

E' obbligatorio prenotare la propria partecipazione, infatti i posti verranno garantiti fino a esaurimento. Per farlo potete scriverci tramite la nostra pagina facebook, oppure compilare il modulo che trovate a questo indirizzo.



www.artimarzialitoscana.it/#scrivici



Per qualsiasi domanda, potete chiamare il numero: 3282551509



Per saperne di più sulla nostra Arte Marziale e i corsi, visitate il sito:



www.artimarzialitoscana.it



Oppure visitate la pagina del Hwa Rang Do italia:



www.hwarangdo.it

