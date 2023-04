Open day corso di skateboard per bambini e ragazzi

SIC-Street is Culture è un'azienda che da anni si occupa dell'organizzazione e promozione di eventi sportivi dedicati a bambini e ragazzi. L'obiettivo è la promozione di valori quali l'accettazione e le pari opportunità, insegnati attraverso lo sport, la compagnia e il divertimento.



Al momento siamo in partenza con un nuovo corso di SKATEBOARD a Pisa, in particolare verrà tenuta una lezione gratuita di prova per tutti i ragazzi che si presenteranno il giorno 15 aprile alle ore 17:00, allo skatepark di Porta a Mare, in via Sandro Pertini 15.