Open Day all'Istituto Modartech

Riparte la fashion industry, con sfilate in modalità innovative e nuove tendenze e riparte la formazione in ambito moda e comunicazione: Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti produttivi, è pronto a riaprire i propri spazi con un doppio Open Day, martedì 8 e mercoledì 9 settembre.

La prima giornata sarà dedicata a tutti coloro che – per distanza fisica, praticità o altre ragioni – non potranno raggiungere fisicamente la Scuola, che occupa una parte dell’ex stabilimento Piaggio di Pontedera, luogo natale della celebre Vespa e delle altrettanto celebri campagne di comunicazione di uno dei simboli del Made in Italy. Il Virtual Open Day si aprirà martedì 8 settembre alle ore 14.30 sulla piattaforma web interattiva di Istituto Modartech, già sperimentata per le lezioni online durante e post lockdown. La partecipazione è gratuita su prenotazione: per registrarsi è sufficiente compilare un form sul sito alla pagina dedicata o inviare una mail a orientamento@modartech.com.

Mercoledì 9 settembre alle ore 10 e alle ore 14.30, invece, appuntamento dal vivo nella sede di Istituto Modartech (viale Piaggio 7), per esplorare fisicamente aule e laboratori, conoscere il corpo docente, informarsi sui corsi dell’Area Moda e dell’Area Comunicazione, con focus sui corsi post diploma in Fashion Design e Communication Design, oltre che sui corsi professionali in Web & Graphic Design, Modellistica CAD Abbigliamento, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellista CAD Calzatura, Modellistica e Alta Sartoria. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita su prenotazione, con le stesse modalità.

Per gli aspiranti iscritti sarà inoltre possibile conoscere le storie di successo degli ex studenti Modartech che hanno fatto carriera nel mondo del fashion e della comunicazione, ma anche effettuare un colloquio di orientamento individuale con il personale specializzato della Scuola (prenotabile anche via web scrivendo a orientamento@modartech.com), in modo da fare luce sulle proprie attitudini e competenze e scegliere la strada migliore.