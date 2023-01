Cascina: la Scuola paritaria 'Santa Teresa' apre le porte per gli open day

Due giorni interamente dedicati alle famiglie dei bambini e delle bambine che si apprestano a fare il loro ingresso all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. La scuola paritaria 'Santa Teresa' di Cascina apre le proprie porte sabato 28 gennaio e giovedì 2 febbraio, tra le 9 e le 12, per illustrare tutti i programmi riservati agli iscritti dai 24 ai 36 mesi, dai 3 ai 6 anni e agli alunni della primaria.

I servizi che la scuola offre: mensa con cucina interna, ampio giardino per la primaria e per la scuola dell’infanzia con giochi, giardino per giochi strutturati e non per la sezione primavera del nido, aula di matematica all’aperto, lim in tutte le aule della primaria, internet con fibra ottica, registro elettronico, prescuola e doposcuola. Nell'infanzia, durante le due ore del doposcuola, viene svolto il progetto sull'educazione civica, una novità di quest'anno come ampliamento dell'offerta formativa. Un progetto bello con il quale i bambini, attraverso le attività e il gioco, imparano ad essere i nuovi cittadini del domani.

Prolungamento nel mese di giugno per la scuola primaria, summer camp per infanzia e primari e tanto altro. Inoltre: insegnante madrelingua inglese fin dai tre anni, laboratorio di informatica, programmazione e coding, progetti di potenziamento e ampliamento offerta formativa (con docenti esperti), a cui si aggiungono il Progetto scherma, il Progetto arte e il Progetto educazione civica.