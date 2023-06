Open Day Skateboarding a Calcinaia e Fornacette

Orario non disponibile

L'amministrazione di Calcinaia è lieta di annunciare l'atteso evento 'Open Day Skateboarding', una due giorni che offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze con la passione o la curiosità per lo skateboard un'opportunità unica di divertimento e adrenalina.

In collaborazione con la Skate School Cesena A.S.D., queste giornate di Open Day, si svolgeranno sabato 17 giugno a Calcinaia, in Piazza Vilanova del Camì, e domenica 18 giugno a Fornacette, in Piazza Timisoara. L'iniziativa, richiesta a gran voce dal Consiglio comunale dei Ragazzi, è stata accolta e realizzata dall'amministrazione comunale.

L'evento si terrà in entrambi i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, così che tutti abbiano la possibilità di partecipare e divertirsi. Durante l’iniziativa, alla quale si potrà accedere gratuitamente, saranno inoltre messe a disposizione dei partecipanti le necessarie attrezzature.

Anche chi ancora non si fosse mai approcciato al mondo dello skate potrà beneficiare di questo Open Day, provando, guidato dagli istruttori, questo affascinante sport.