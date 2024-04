Opening party di Tecnocasa immobili per l'impresa a Pisa

Tecnocasa immobili per l’impresa è l’unica rete immobiliare in Italia specializzata nel settore industriale e commerciale, ormai da diversi anni al servizio delle imprese italiane. Dopo il successo riscontrato in Toscana, tra Firenze e Prato, arriva anche nel territorio Pisano con l'obiettivo di ripopolare le zone produttive e commerciali di Pisa e provincia. La sede è a Pisa in via Gioacchino Volpe, 108 nella zona industriale di Ospedaletto. L’opening party è il 12/04/24 dalle 18:30 con dj set, open bar e aperitivo.