'Opera a Palazzo' 2024: stagione dedicata a Giacomo Puccini

L'ottava edizione della rassegna 'Opera a Palazzo' torna quest'anno nel suggestivo giardino di Palazzo Blu a Pisa, dedicando l'intera stagione al genio musicale di Giacomo Puccini. Questa celebrazione esclusiva offre al pubblico quattro delle opere del compositore, creando un viaggio unico attraverso le sue creazioni, dalle più celebri alle meno conosciute, per un'esperienza indimenticabile.

Il Programma: Suor Angelica 15 giugno; Edgar 13 luglio; La Bohème 3 agosto; Il Tabarro 3 settembre.

Gli spettacoli saranno eseguiti come sempre dalla compagnia FuoriOpera, sotto la direzione del Maestro Andrea Gottfried, con gli allestimenti scenici curati dal talentuoso Fabio Midolo. Prima di ogni rappresentazione, il Dott. Carlo Pernigotti offrirà al pubblico una dettagliata introduzione e analisi degli spartiti, collegando le composizioni alla vita e al contesto storico di Puccini, arricchendo così l'esperienza dello spettatore con una comprensione più profonda delle opere.

L’organizzazione è a cura di Chi Vuol Esser Lieto Sia e Officina dei Transiti. Il tema che unifica le quattro opere di quest'anno è la rappresentazione delle sfide umane e delle emozioni universali, che risuonano profondamente con la situazione sociale attuale. Questo filo conduttore offre una prospettiva contemporanea su opere create più di un secolo fa, dimostrando la loro perenne rilevanza.

- Suor Angelica esplora il dolore della perdita e la ricerca della redenzione. La storia di una suora che affronta il proprio passato e le proprie colpe riflette il tema della resilienza e della speranza, elementi cruciali in tempi di crisi globali.

- Edgar presenta il conflitto tra passione e dovere, riflettendo le lotte interiori e le scelte difficili che molte persone devono affrontare oggi. La complessità dei personaggi e le loro decisioni echeggiano le sfide etiche e morali del mondo contemporaneo.

- La Bohème, forse la più conosciuta delle opere di Puccini, celebra l'amore, l'amicizia e le difficoltà economiche, rispecchiando le attuali crisi globali. Le vicende dei giovani bohémien che lottano per la sopravvivenza e la felicità in un mondo difficile trovano paralleli nelle esperienze di molti oggi.

- Il Tabarro narra una storia di tradimento e disperazione, evocando temi di fiducia e inganno particolarmente rilevanti nel contesto delle attuali tensioni politiche e sociali. La trama cupa e intensa richiama l'attenzione sui lati oscuri delle relazioni umane e sulle conseguenze delle azioni individuali.

Prenotazioni

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme vigenti. La partecipazione a questi eventi gratuiti rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza della musica di Puccini e vivere momenti di grande emozione e riflessione. Per prenotare su eventbrite.it.