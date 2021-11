Le immortali icone pop di Andy Warhol approdano al PALP di Pontedera

Al Palazzo Pretorio di Pontedera, dal 10 novembre 2021 al 20 marzo 2022, arriva la mostra 'Andy Warhol. ICONS!', oltre 140 opere di Andy Warhol per raccontare la storia del più pungente interprete della società di massa, testimone variopinto delle icone del suo tempo. Andrew Warhol – artista poliedrico tra i più influenti protagonisti del XX secolo, curioso narratore della società di massa e folgorante sociologo dell’America anni ’60 – è stato capace di trasformare in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano, anticipando l’instaurarsi del potere dei massmedia. Fotografo, regista, designer e illustratore, padre della Pop Art che ha trasformato in icone la Coca Cola, Elvis Presley, la Campbell’s Soup, Liz Taylor e Marilyn Monroe, il biglietto del dollaro e Jackie Kennedy. Questa mostra racconta tutto il suo percorso professionale presentandone i capolavori di ogni periodo:partendo dalla coloratissima Liz (1964), arrivando all’immancabile Marilyn (dal 1985 al 1988). E ancora, tre splendide Cow (dal 1966 al 1976), accanto ad altre super icone: Brillo Box (1970), Flowers(1970), Eletric Chair (1971), senza dimenticare le Campbell’s Soup (1968). La mostra, organizzata in cinque sezioni, è capace di approfondire e narrare i diversi aspetti di Andy Warhol, partendo dai suoi primi lavori fino a quelli della fine degli anni Ottanta. Il racconto dell’incredibile vita di un uomo, personaggio e artista, che ha cambiato i connotati del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, che ha stravolto radicalmente ogni definizione estetica precedente. Con il patrocinio della Regione Toscana, realizzata dal Comune di Pontedera, dal PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, la mostra è prodotta e organizzata da Piuma, in collaborazione con Art Motors, ed è curata da Nicolas Ballario e Edoardo Falcioni. La mostra vede come sponsor Knauf e come partner Ecofor.

Informazioni: www.palp-pontedera.it; T. +39 0587 468487M. +39 331 1542017. Orario apertura dal martedì alla domenica e festivi ore 10.00 – 19.00. Chiuso il lunedì (ultimo ingresso ore 18.00)