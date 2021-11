A Capannoli arriva l'Orange Week-End

Due paesi vestiti a festa con i magici e suggestivi colori dell'autunno, per un fine settimana di divertimento dedicato a grandi e piccoli. A Capannoli e Santo Pietro Belvedere arriva l'Orange Week-end, la nuova manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Capannoli e il contributo della Banca Popolare di Lajatico.

Da venerdì 12 a domenica 14 novembre prende il via un appuntamento che unisce gusto, shopping e intrattenimento, dove i protagonisti sono i negozi di Capannoli e Santo Pietro. “Le attività resteranno aperte con offerte speciali e vetrine allestite a tema autunnale, oltre ai ristoranti e pizzerie che proporranno menù e piatti con specialità di stagione esclusivamente per questo fine settimana. Inoltre tutti i locali e i negozi aderenti saranno riconoscibili grazie alla vetrofania 'I Love Orange Week-end' e consultabili sul sito www.vivicapannoli.it/eventi" spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi.

Sabato 13 e domenica 14 novembre sarà possibile fare acquisti nello speciale mercatino dell'artigianato e del collezionismo in piazza Garibaldi e piazza del Popolo, e dal pomeriggio tanto divertimento per i bambini con l'animazione di Clown Fagiolino, caldarroste, bomboloni, zucchero filato e la musica di dj Montana.

Domenica pomeriggio alle 15, nella splendida cornice di Villa Zeiro, appuntamento con la sfilata di moda a cura di Moda Marta, seguita dall'esibizione dei ballerini della Asd Sensazione di Movimento Danza&Fitness della maestra Giulia Gentile. Dalle 16 alle 17.30 ancora divertimento per i più piccoli in piazza del Popolo con lo spettacolo interattivo di D'Artagnan – il mago delle bolle. Gran finale alle 18 al Teatro comunale di Capannoli con lo spettacolo teatrale 'Cantastelle', dove l'attore, cantante e musicista Andrea Perrozzi, già protagonista in molti programmi tv come 'Buona Domenica', 'Domenica In' e il 'Maurizio Costanzo Show' e autore delle musiche che accompagnano gli show di Enrico Brignano farà emozionare e divertire il pubblico con le canzoni più belle della musica italiana.