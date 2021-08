Piazza del Duomo: gli orari fino al 5 settembre, ultimi giorni per visitare la mostra su Orazio Riminaldi

Fino al 5 settembre 2021 sarà possibile visitare la Torre di Pisa dalle 9 e fino alle 22, e anche per gli altri monumenti e musei della Piazza dei Miracoli sarà mantenuto l’orario prolungato di apertura, dalle 9 alle 20. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Opera della Primaziale Pisana, nasce per dare un segnale di speranza e di ottimismo alla città e per offrire ai turisti una fruizione particolare e magica del campanile, che nei tramonti e nelle serate di fine estate regala preziose e inedite suggestioni.

Ultimi giorni poi per la mostra 'Orazio Riminaldi. Un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi', a cura Pierluigi Carofano e Riccardo Lattuada e organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana. L'esposizione, allestita nelle sale del Palazzo dell’Opera, sarà infatti aperta per i visitatori fino al 5 settembre. Un percorso che mette in luce, per la prima volta, il percorso umano ed artistico del maestro pisano Orazio Riminaldi (Pisa 1593 - 1630), allievo del celebre Orazio Gentileschi e affascinato in gioventù dalla bruciante novità della pittura di Caravaggio. Autore del dipinto della cupola della Cattedrale pisana, raffigurante l’Assunta e restituito al suo splendore dopo un recente e imponente restauro, Riminaldi fu capace di un linguaggio elegantissimo, vera e propria sintesi tra lo stile di Orazio Gentileschi e quello di Guido Reni.

Si ricorda inoltre che l’Opera della Primaziale pisana ha ideato un biglietto unico per visitare tutti i musei e i monumenti della Piazza (ad esclusione della Torre Pendente), al costo di 10 euro e utilizzabile per 12 mesi dalla sua emissione. Il biglietto include anche la visita alla mostra di Riminaldi.