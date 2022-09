Orchestra da camera del liceo musicale di Pisa protagonista alla Villa Medicea di Coltano

Venerdi 30 settembre alle ore 17 presso la Villa Medicea di Coltano, si terrà un concerto dell’orchestra degli allievi del Liceo Musicale di Pisa, inserito nella rassegna Muse Contemporanee e Note d’Arte organizzata dalla Associazione musicale Fanny Mendelssohn.

I giovani musicisti dell’Orchestra da Camera del Liceo Musicale “G. Carducci “ sotto la direzione di Carlo Deri, si cimentano in un impegnativo concerto dal titolo “Intorno ai grandi compositori”: il programma prevede brani di Händel, Purcell e Grieg oltre al concerto in la minore per violino e orchestra di Bach, con la giovane solista Anna Barbati.

Carlo Deri, compositore, pianista, didatta, librettista, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove ha studiato Composizione, Musica Corale, Direzione di Coro e Direzione d’Orchestra. Dedicatosi ai molteplici aspetti della didattica ha anche tenuto per diversi anni corsi sperimentali riguardanti il recupero e il potenziamento della capacità di intonazione musicale.

Come compositore il suo catalogo spazia dal repertorio orchestrale all’opera lirica e annovera inoltre brani pianistici, cicli di liriche per canto e pianoforte e brani da camera per vari organici.

Il Festival Muse Contemporanee e Note d’Arte è organizzato in collaborazione con la associazione culturale La Voce del Serchio, col patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa , Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme con il prezioso sostegno della Fondazione Pisa, di UnicoopFirenze sezione Valdiserchio Versilia, Edi Progetti e Mercatopoli.



